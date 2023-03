Een zucht van opluchting op het Martelaarsplein: dankzij kunstgreep ontsnapt Vlaamse regering aan stikstofcrisis

De Vlaamse regering heeft dan toch een stikstofakkoord. Met behulp van een kunstgreep raakten de tegenstellingen tussen de centrumrechtse partijen alsnog overbrugd. Vlaanderen vermijdt zo politieke onbestuurbaarheid.

“It always seems impossible until it is done.” Een zichtbaar opgeluchte minister-president Jan Jambon (N-VA) haalde vrijdagnamiddag een streepje Nelson Mandela boven om het werk van zijn ploeg te bewieroken. “Dit is het moeilijkste dossier voor deze Vlaamse regering”, zei hij.

“Het waren zware en lastige weken, maar vanaf 2025 zal er perspectief komen voor jonge boeren”, beaamde minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) op dezelfde persconferentie.

Met behulp van het nieuwe stikstofakkoord moet tegen 2030 de helft minder stikstof neerslaan op beschermde natuurgebieden in Vlaanderen. Te veel stikstof schaadt de natuur. Voor de operatie wordt in totaal 3,6 miljard euro uitgetrokken. Ze vergt vooral een zware inspanning van de Vlaamse landbouwsector: stikstof komt vooral vrij via verdamping uit dierenmest.

Zondag

Opvallend: het zogenaamde PAS (Programmatorische Aanpak Stikstof) dat vrijdag goedgekeurd werd, is eigenlijk dezelfde tekst die zondag nog ruim onvoldoende was voor cd&v. Die vond toen dat boeren te weinig perspectief kregen. Voor N-VA en Open Vld kon er niet meer gebeuren voor de landbouw zonder het akkoord juridisch wankel te maken.

In het uiteindelijke compromis krijgen de drie regeringspartijen (deels) hun zin. Het plan van zondag krijgt officieel groen licht. Om cd&v te vermurwen wordt een kunstgreep uitgehaald: hun eisen worden overgenomen in een nieuw openbaar onderzoek. Als daaruit blijkt dat ze de stikstofdoelstellingen niet onderuithalen, komen de gevraagde maatregelen er alsnog vanaf begin 2025. Voor cd&v biedt deze regeling genoeg zekerheid.

Concreet zal het nieuwe openbaar onderzoek zich buigen over twee maatregelen. Eén: de saldering, wat betekent dat boeren de ‘uitstootrechten’ kunnen overnemen van andere boeren in de omgeving die hun bedrijf stopzetten. Twee: vanaf 2025 zouden nieuwe vergunningen niet meer beoordeeld worden op basis van een harde drempel voor stikstofuitstoot, maar zou geval per geval bekeken worden wat de reële stikstofimpact is op de natuur in de omgeving van een boerderij.

“In combinatie met het salderen zorgt dit ervoor dat boeren hun bedrijf weer kunnen ontwikkelen, zolang de stikstofuitstoot in een gebied in dalende lijn blijft”, klinkt het op het kabinet van Brouns.

Hoge druk

Bij aanvang van de Vlaamse ministerraad werd vrijdagochtend de druk nog eens maximaal opgevoerd op cd&v. Vanuit het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kwam ’s ochtends al het signaal dat het compromisvoorstel zoals het vorige zondag werd bekrachtigd door N-VA en Open Vld alvast groen licht had gekregen van het departement Omgeving en van de Inspectie van Financiën. “Partijen die dit niet goedkeuren begaan een historische vergissing”, klonk het ferm.

Demir zelf - die zich de voorbije dagen afzijdig hield in de media - arriveerde niet veel later aan het kabinet van Jambon op het Martelaarsplein met een boek van voormalig premier Wilfried Martens (CVP) onder de arm geklemd. De titel van het boek: Een gegeven woord. Een duidelijk schot voor de boeg van de christendemocraten was dat. Die keurden in februari 2022 de voorlopige versie van het stikstofakkoord goed, maar eisten de laatste weken dus grote aanpassingen.

Ook minister Bart Somers (Open Vld), het liberale kopstuk in de regering, stelde bij aanvang van de ministerraad de zaak nog eens op scherp. Hij drong erop aan verder te zoeken naar “openingen” en “een methode om vooruit te gaan”. “Daarbij ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de christendemocraten”, aldus de liberaal. N-VA en Open Vld waren sinds zondag klaar om het stikstofakkoord goed te keuren. Ze vreesden voor een harde vergunningenstop.

Lijdensweg

Met het akkoord komt een einde aan de lijdensweg van minister-president Jambon. Zonder cd&v was er geen definitief stikstofakkoord mogelijk binnen de Vlaamse regering. En ook buiten de regering was er geen duidelijk alternatief voor het dossier. Bij N-VA en Open Vld voelde men weinig voor een wisselmeerderheid met de linkse oppositiepartijen Vooruit en Groen.

Voor N-VA was de diepe crisis binnen de Vlaamse regering - met een openlijke en bikkelharde confrontatie tussen de topministers dinsdag in het Vlaams Parlement - bijzonder pijnlijk. De partij beschuldigt de federale regering onder leiding van Alexander De Croo (Open Vld) al jarenlang van bestuurlijke onkunde. Nu leek het erop alsof Vlaanderen zichzelf hopeloos klem had gereden.

Wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn voor de samenhang binnen de Vlaamse regering, is vandaag onduidelijk. Er lijken diepe wonden geslagen onder de centrumrechtse partijen. Al bedankte Crevits, die dinsdag nog het vuur aan de lont stak, Jambon uitdrukkelijk om na dit moeilijke moment de draad weer op te pikken. “Achter dit technische dossier zitten mensen. Ik ben blij dat we een oplossing hebben.”

Bij N-VA wordt verteld dat vooral Crevits de finale ‘go’ vanuit cd&v forceerde. “Hilde wou echt.”

Toch lijkt het voortaan ieder voor zich. Zo verzekerde Ben Weyts (N-VA) vrijdag, op de persconferentie na het akkoord, dat er “maar één vader van dit akkoord” is: Jambon. Bij Open Vld klonk het trots dat Somers dit compromis geforceerd heeft. En cd&v claimt het akkoord als het werk van Brouns. Zo zaten er plots alleen winnaars rond de tafel. (Of misschien alleen verliezers.)