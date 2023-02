Een (zoveelste) knetterend pensioendebat staat in de steigers: ‘Dit is enkel bedoeld om weer extra te belasten’

De regering-De Croo buigt zich de komende weken opnieuw over het gevoelige pensioendossier. De bescheiden hervorming van vorige zomer – met de herlancering van de pensioenbonus en de beperking van de toegang tot de minimumpensioenen – moet aangescherpt worden. Europa houdt voorlopig 850 miljoen euro relancegeld in omdat de Belgische plannen te licht uitvallen.

Via een briefing aan enkele kranten heeft minister van Pensioenen Lalieux maandag haar eigen voorstellen gelanceerd. Ze denkt onder meer aan een beperking van de toegang tot het vervroegd pensioen, via een werkvoorwaarde. Er zou dan een minimum aantal gewerkte dagen worden ingevoerd. Het gaat om een maatregel waar PS zich tot nu toe altijd tegen heeft verzet.

In ruil vraagt Lalieux wel dat ook de centrumrechtse regeringspartijen een toegeving doen. De socialiste wil dat werkgevers beboet kunnen worden als ze te weinig 60-plussers in dienst nemen. Eenmaal boven 60 is de kans op een aanwerving te klein, oordeelt ze. Lalieux verwijst hierbij naar de manier waarop bedrijven die veel langdurige zieken tellen vandaag al beboet worden.

Mahdi

Binnen de regering laat vooral cd&v zich horen. Sinds kort willen de christendemocraten zich meer dan ooit profileren als de partij die opkomt voor ouderen. En dan is het pensioendossier cruciaal. In een persbericht schrijft voorzitter Sammy Mahdi dat “bedrijven verplichten om iemand aan te nemen die ouder is dan 60 jaar en dreigen met boetes geen oplossing zijn voor het probleem”.

Volgens Mahdi zijn boetes “enkel bedoeld om extra te belasten”. Hij wil eerder inzetten op praktijktesten. Bovendien wijst de cd&v-voorzitter erop dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. Cd&v wil daarom de regeling waarbij statutaire ambtenaren zo goed als verplicht worden te stoppen op de wettelijke pensioenleeftijd aanpassen. “Welk signaal geeft de overheid hiermee?”

Lees ook Bart Eeckhout over het pensioenvraagstuk: ‘Het blijft hopen op een toekomstige regering die van een betrouwbare, rechtvaardige pensioenhervorming werk durft maken’

Wat betreft ‘vegen voor eigen deur’ maakt Lalieux een opening om het systeem te hervormen waarbij de pensioenen van de ambtenaren mee stijgen met hun weddes. Deze ‘perequatie’, waar niet al het overheidspersoneel van geniet, wil ze vervangen door een mogelijke stijging van maximaal 0,5 procent voor ­alle ambtenarenpensioenen. Zo wordt een totale uitdoving vermeden.

Open Vld, de partij van premier Alexander De Croo, blijft voorzichtig. “Het is al goed dat ze (PS, JVH) voorstellen doen en beseffen dat er iets moet komen, maar deze voorstellen zijn natuurlijk de onze niet”, luidt het. De liberalen hebben sinds eind 2022 een eigen nota op tafel liggen. Daarin wordt onder meer gepleit voor strengere voorwaarden voor de pensioenbonus.

Links

En wat zeggen de linkse vivaldisten? Groen lijkt gewonnen voor een hervorming van de perequatie. “Zolang er ook solidariteit van alle hoogste ambtenarenpensioenen tegenover staat”, reageert vicepremier Petra De Sutter. In het voorstel van Lalieux zit dit verwerkt. De hoogste ambtenarenpensioen (3 tot 4 procent) zouden niet ‘in procenten maar in centen’ stijgen. Een correctie.

De Sutter maakt wel voorbehoud over de plannen rond het vervroegd pensioen. Een werkvoorwaarde dreigt deeltijds werkenden – vaak vrouwen – te benadelen, stelt ze. “Dit is alleen bespreekbaar als we die voorwaarde in dagen over de ganse loopbaan tellen en niet in dagen per jaar.”

Deze week komt er wellicht geen doorbraak in het pensioendossier. De agenda van De Croo zit al best vol, met een energietop met Duits bondskanselier Olaf Scholz dinsdag en een Nationale Veiligheidsraad rond drugs donderdag.