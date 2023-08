Een wonderlijk spektakel in Connecticut

Het opmerkelijkste beeld van de week ziet u hier.

De bomen, de zomerse nacht, de sterren die cirkels tekenen in de donkere lucht: als u dit beeld ziet, dan denkt u ook meteen aan Van Goghs Sterrennacht, toch? Dit wonderlijke tafereel is op 5 juli vastgelegd in de tuin van een Amerikaans koppel, Bill en Mary-Ellen McDonald uit New Canaan, een keurig dorp in Connecticut. Bill en Mary wonen er al vijftig jaar in een geel huis (toeval bestaat niet, denken we nu) met een wilde tuin waar ze in de zomer vuurvliegjesfeesten organiseren, met ijs en champagne. Met die feesten hopen ze hun buren te inspireren, die zweren bij strak getrimde grasvelden, die in toom worden gehouden met liters pesticiden.

Want zonder een tikkeltje verwildering geen vuurvliegjes, en al zeker geen vuurvliegjesfeesten.