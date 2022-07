Een derde minder afval per bezoeker moeten ze ophalen deze Gentse Feesten, maar het blijft een berg werk voor de medewerkers van IVAGO. Toch voelen ze zich de koning te rijk. “Een koffietje hier, een koffietje daar, iedereen is ons goedgezind.”

Normaal fiets je de andere kant uit. Straalbezopen, schoenen naar de kloten, de wereld een waas. Het ontgaat je, dat de stad zijn penetrante geur in verschillende laagjes afwerpt wanneer je het gedruis verlaat, tot enkel nog de walm van je eigen kleren overblijft. Vandaag (helaas) niet. Je ruikt en walgt en ziet met nuchtere blik wat om 6 uur ’s ochtends achterblijft na een avond Gentse Feesten: een slagveld van blikjes nachtwinkelpils en kartonnen drankhouders en glazen scherven en al wat er nog aan het dunne laagje plak op de baan blijft kleven.

Gespoeld

“Het is goed dat de stad eens gespoeld wordt”, zegt een man met een geel IVAGO-jasje over de dikke druppels die uit de hemel vallen. De bezoekers kan het niet deren. Terwijl het ochtendgloren op de tonen van ABBA over de Vlasmarkt kruipt, wordt er volop gedanst, gemuild, gehuild en gescholden. De barista die een zak vol Irish koffiedrab naar het afhaalpunt zeult, ziet het plastic scheuren en gooit de handen verslagen in de lucht. Niet meer mijn probleem, denkt hij. Straks, als ook hier de gele hesjes infiltreren, raakt het wel opgekuist.

Elders, op verlaten pleinen met af en toe een verdwaalde ziel, is de Gentse afvalintercommunale om 6 uur al aan de slag. “Onze collega’s mogen uitslapen, maar wij zijn de eliteploeg”, zegt Geert Geers, planner-coach bij IVAGO. Nationale feestdag of niet, het moet en zal hier straks proper zijn. “Gelukkig kan ik tijdens de Gentse Feesten net dat tikkeltje meer vragen van de werknemers, niks is hen te veel.”

Een weldenkend mens zou verwachten dat afval ruimen op de Gentse Feesten een tuchtstraf is binnen het IVAGO-korps, maar neen, ze kiezen hier met hun volle verstand voor. “De sfeer is geweldig”, zegt Ronny, die met de perswagen de Korenlei afrijdt. Hij krijgt meer schouderklopjes dan op een normale werkdag, en hoewel er altijd “zattekloten” zijn die op de achterkant van het voertuig springen, vindt Ronny het best wel geinig. “Zo heb je toch ook een beetje het gevoel dat je er een deel van bent.”

Dat zijn ze ook. “Zonder hen geen Gentse Feesten”, zegt Filip, een burger die voor deze onbezongen helden de loftrompet boven haalt. Hij slaat een praatje met Kees, een Nederlandse Gentenaar die op de Groentenmarkt de veegmachine hanteert. Geen makkie, zegt hij lachend. “Moest jij het proberen, je eindigt daar op het podium.” Hij is de koning van zijn voertuig en laat zich tien dagen lang ook zo bedienen. Hij wijst naar de handelszaken rondom. “Iedereen kent ons en ziet ons graag. Koffietje hier, koffietje daar, wij mogen zelfs lekker chic gaan schijten in het Mariott Hotel.”

Kees en Ali houden de Groentenmarkt proper. Beeld RV

Daar staat natuurlijk best wat tegenover. Tijdens de eerste vijf dagen heeft IVAGO 135 ton afval verzameld, waarvan er zo’n 21 ton gewoon op straat lag te blinken. En dan is de afvalhoop al flink geminderd. In 2019 ging het in totaal nog om 151 ton voor diezelfde periode, terwijl deze Gentse Feesten uit hun voegen barsten. Per bezoeker komt het neer op ongeveer een derde minder afval.

“Vroeger had je hier zo’n tapijtje”, zegt Xavier, die in de lucht een dertigtal centimeter schildert. “Engeltjes maken in het afval” lukt zelfs op de Vlasmarkt niet meer, nu de drankstanden en een deel van de eetstanden is overgestapt op herbruikbare bekers en servies. Onder het mom ‘een euro is een euro’ zie je af en toe schattenjagers met stapels ‘negenduust-bekers’, die ze straks inwisselen voor een klein fortuin. “Als het nog donker is, schuimen ze de grond af met hun zaklamp”, zegt Xavier. Minder werk voor hem, maar ook minder ‘fooi’. “Ik ben mijn bekertjes net gaan inwisselen, maar veel ligt er niet meer tussen.”

De Vlasmarkt ligt er inmiddels verlaten bij, nog een laatste dans voor de afvalruimers en dan kan de cyclus herbeginnen. “Dat het ons toch maar weer gelukt is om de stad klaar te krijgen voor een nieuwe dag, daar ben ik best wel fier op. Voor ons is het toch een beetje een erezaak”, zegt Geert Geers. Al wacht de lastigste klus maandag nog: “Dan moeten we niet alleen het laatste vuil, maar ook het laatste volk ruimen.”