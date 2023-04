‘Een volledig terras dat gratis kraanwater vraagt? Dat gaat niet.’ Of toch?

“Natuurlijk is het kraanwater hier gratis!” zegt Jarmila van café Heilig Huisken in Antwerpen. “Sterker nog: ik geef er een citroentje en een ijsklontje bij.”

Zo zal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het graag horen. Onderdeel van het alcoholplan, dat de federale en deelstaatregeringen onlangs goedkeurden, is namelijk dat water gratis moet zijn in cafés en restaurants waar ook alcohol geschonken wordt. De verplichting gaat mogelijk in 2025 in.

Maar in café Heilig Huisken wachten ze daar niet op. “In andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, is het heel normaal om gratis water aan te bieden”, zegt Jarmila, terwijl ze de laatste cafégangers - waaronder uw verslaggever - met zachte hand naar de uitgang begeleidt. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen hier de hele avond alleen maar kraanwater komen drinken, maar dat zal niet zo gauw gebeuren. Ik verwacht dus niet dat we op die manier veel omzet zullen mislopen.”

Ook medisch socioloog Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen) toont zich een voorstander van het plan. “Door het drinken van alcohol droog je uit, maar op café vinden de meeste mensen het zonde om voor een glas water te betalen. Als dat binnenkort overal gratis is, kiezen ze er hopelijk wat vaker voor.”

Behalve dat de horecabezoekers zo gehydrateerd blijven, leidt het mogelijk ook tot minder alcoholconsumptie. Van Hal: “Van het aanbieden van gratis water, gaat een waarschuwende functie uit: pas op, drink niet te veel alcohol. Het zou interessant zijn om dat effect te onderzoeken, bijvoorbeeld door het bevragen van horecabezoekers en -personeel. Ik verwacht geen gigantische effecten, maar zou zeggen: baat het niet, dan schaadt het niet.”

Bij Horeca Vlaanderen, de belangenbehartiger van Vlaamse horecaondernemers, denken ze daar iets anders over. “Gratis bestaat helaas niet”, zo laat de organisatie in een reactie weten. “Ook kraanwater moet je filteren en er is iemand die het moet bedienen. Beeld je maar eens in dat een volledig terras zoiets vraagt. Dat gaat gewoonweg niet. Daarom blijven we pleiten voor het behoud van de keuzevrijheid van de ondernemers. Zij weten immers het beste wat hun klanten willen, wat past in hun zaak en wat nodig is om rendabel te blijven.”

“Ik kan mij inbeelden dat sommige horecaondernemers minder enthousiast zijn”, zegt Van Hal. “Het gaat uiteindelijk om een maatregel die de overheid zelf niets kost. Maar alle beetjes winst in de strijd tegen alcoholmisbruik, kunnen ze wel op hun conto schrijven.”

Actiegroep

Waar ze in ieder geval enthousiast op het plan reageren, is bij de actiegroep ‘Free Tap Water In Belgium’. Sinds 2018 ijveren zij voor de beschikbaarheid van gratis kraanwater.

Hun lobbywerk leidde onder meer al tot een gratis vulpunt op luchthaven Zaventem. Op Facebook hebben ze meer dan twaalfduizend volgers.

“Als er water wordt verkocht, gaat het bijna altijd om flessenwater”, zegt vrijwilligster Morgane Vander Linden. “Uit ecologisch oogpunt is dat heel slecht. Ga maar na hoe absurd het is: er wordt water in flessen verpakt en met vrachtwagens naar hier vervoerd, terwijl het ook gewoon uit de kraan kan komen.”

De actiegroep houdt op een kaart bij welke cafés en restaurants nu al gratis kraanwater aanbieden. Al zal dat vanaf 2025 dus overbodig zijn. “Het is een stap in de goede richting”, beaamt Vander Linden. “Het liefst zouden wij zien dat er overal gratis kraanwater is, dus niet alleen in cafés en restaurants waar alcohol geschonken wordt, maar ook in bijvoorbeeld het station of de sportschool. Water is een basisbehoefte en daar zou wat ons betreft niets voor moeten worden gerekend.”

Jarmila van café het Heilig Huisken is het daar helemaal mee eens. “Als er kinderen in de zomer spelen in het park, kunnen ze hier gerust een glaasje water halen. En als iemand te veel gedronken heeft, dan móet het zelfs: eerst water drinken, dan pas op de fiets naar huis. Ja, ik zorg voor de jeugd!”