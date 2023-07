Een voetbalkamp? Deze kinderen bouwen liever een fantasiewereld op de computer

“Ging jij nu die ecologische farm op het dak van ons huis bouwen?”, vraagt de dertienjarige Arthur aan de jongen die schuin tegenover hem in het leslokaal zit. Hun blik is aan hun scherm gelijmd en hun wijsvingers klikken snel en gedecideerd op de computermuis.

In het klaslokaal van de LAB-school in Puurs-Sint-Amands volgt een tiental jongeren tussen acht en veertien jaar een kamp om te leren programmeren in Minecraft. Wie de leefwereld van een gemiddeld lagereschoolkind kent, weet dat Minecraft een virtuele wereld is waarin je eender wat kunt bouwen door middel van vierkante blokken. Thuis spelen ze de game in hun eentje, hoewel ze via chat altijd wel een beetje verbonden zijn met andere Minecrafters. Hier bouwen ze hun fantasiewereld, in dit geval een soort postapocalyptisch dorp, écht samen.

Veel inschrijvingen

De Skillz-vakantiekampen werden zes jaar geleden in het leven geroepen vanuit de wetenschap dat niet alle kinderen graag voetballen, in een boom klimmen of tikkertje spelen. Ze vullen hun zomervakantie liever in met technologische, technische en wiskundige kampen.

“We tellen al een kwart meer inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar. Met stip op nummer één als populairste kamp deze zomer: gamen en programmeren in Minecraft”, vertelt Jelle Pauwels, een van de oprichters van Skillz, een vzw die vakantiekampen, workshops en naschoolse lessen organiseert rond creativiteit en STEM-thema’s. “Minecraft is een sociaal spel. Iedereen heeft een duidelijke rol: de ene heeft nog hout liggen, de andere kan makkelijk aan ijzer raken. Hier bouwen ze in een tastbare groep aan die gezamenlijke wereld. Bovendien helpen we hen vaardigheden te verfijnen die nodig zijn om die maakbare wereld nog meer naar hun hand te zetten.”

De overbuur van Arthur legt uit: “We hebben bijvoorbeeld al geleerd om functies te programmeren zodat bepaalde handelingen automatisch verlopen, zoals deuren die vanzelf opengaan. We leerden ook experimenteren met een elektriciteitsnetwerkje, en mijn ruimtelijk inzicht en bouwtechnieken zijn erop verbeterd. Gisteren maakten we voor het eerst een rond bouwwerk. Niet zo eenvoudig met vierkante stenen.”

Programmeren blijft hier op basisniveau, maar er zijn ook Skillz-kampen waarin kinderen van pakweg tien jaar gedetailleerde programmeertaal aangeleerd krijgen, inclusief komma’s en hier en daar een inspringing. “Dat zijn gastjes die zichzelf de basis van programmeren al hebben aangeleerd. De echte primussen moeten we vanaf dag één al extra opdrachten geven omdat ze zich anders zouden vervelen”, legt Pauwels uit.

“Anderzijds merken we dat computervaardigheden ook wel voor verbetering vatbaar zijn. Kinderen groeien op met gsm’s en tablets, waardoor ze al kunnen swipen als ze twee jaar zijn, maar een login typen op een toetsenbord is een huzarenwerkje. Ik heb mijn dochters onlangs blind leren typen, een vaardigheid waarvan ze hun leven lang plezier zullen hebben.”

Af en toe een pauze

Van kampen houtbewerking of upcycling, waarbij de kinderen leren om onbruikbare producten nieuw leven te geven, tot creëren in VR (virtual reality) en AR (augmented reality): bijleren in de grote vakantie hoeft helemaal niet aan te voelen als een opdracht. “We zorgen er wel voor dat ze doorheen de dag voldoende pauze nemen en een fysieke activiteit doen. Acht uur geconcentreerd werken of onafgebroken naar een scherm staren zou alleen maar voor dolgedraaide kinderen en boze ouders zorgen.”

In het kamp digitale muziek, verderop in de gang, hebben Senne (13) en Alexander (12) alleszins geen zin in een Dikke Bertha-pauze. Samen met Fleur, student radio aan het RITCS in Brussel, steken ze op geconcentreerde wijze een hardstyle nummer in elkaar. “We hebben net met Freesound geluiden opgenomen, zoals een ademhaling, en die in onze muziek verwerkt”, zegt Senne, die al op het buurtfeest van Tomorrowland draaide. “Dankzij Fleur weten we nu ook hoe we de spanningsboog in een nummer kunnen optimaliseren. Leuker dan een hele dag zweten op een voetbalveld!”