Een vliegend metalconcert: overal waar F-35 opduikt, regent het klachten over geluidshinder

Overal waar de F-35 zijn vleugels uitslaat, volgen de klachten: het ‘scheurijzer’ maakt een oorverdovend lawaai. Ook in België begint men zich zorgen te maken. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is een eigen onderzoek begonnen.

“De F-16 was niet zo’n probleem. Maar nu, ik heb er niet eens woorden voor, zoveel herrie. Wat een drama.”

- “Ik stond voor mijn voordeur en toen kwam er zo’n scheurijzer zeer laag over ons heen, waardoor mijn trommelvlies is beschadigd.”

- “Voorheen vond ik het indrukwekkend als de straaljagers overkomen. Ze maken alleen nu veel meer lawaai. Ik moet zelfs mijn online-vergadering pauzeren. Het duurt ongeveer een minuut, die oorverdovende herrie, waardoor ieder gesprek stokt.”

- “Ik kan niet meer ontbijten in de tuin, want dan komen de straaljagers weer over. Huisdieren hebben een trauma van het lawaai.”

Neen, in de Nederlandse regio Noord-Brabant zijn ze niet zo blij met de komst van de F-35 naar de luchtmachtbasis in Volkel. Sinds de zomer vliegen er zeven F-35’s door de lucht - het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat straks ook naar België komt. In juli, augustus en september heeft de luchtmachtbasis twee keer zoveel klachten ontvangen over geluidsoverlast als het jaar voordien.

Ook helemaal in het topje van Nederland, nabij Leeuwarden, regent het klachten over de F-35. In een bevraging van de lokale omroep Fryslân zegt meer dan de helft van de Friezen last te hebben van geluidshinder sinds de komst van het vliegtuig. Opvallend is dat niet alleen de mensen uit de dorpen die dicht tegen de luchtmachtbasis aanliggen hun beklag maken. Zo stelt 41 procent van de inwoners van Harlingen, ruim dertig kilometer van de basis vandaan, dat ze ‘zeer erge geluidsoverlast’ ondervinden.

Overal waar de F-35 zijn vleugels uitslaat lijkt het een beetje hetzelfde verhaal: het gevechtsvliegtuig blijkt meer hinder te veroorzaken dan zijn voorgangers. Ook in de Verenigde Staten zelf, Japan en Noorwegen is dat intussen aan het licht gekomen. Jet Line: Voicemails From the Flight Path bijvoorbeeld is een bekroonde docu van 12 minuten die volledig bestaat uit de opgenomen telefoonberichten van buurtbewoners van de luchtmachtbasis in Burlington die last ondervinden van het lawaai van de F-35.

We weten al langer: de F-35 is geen stil toestel. Geen enkel gevechtsvliegtuig is dat. Wie al eens een airshow heeft bezocht, kan bevestigen dat een koptelefoon geen overbodige luxe is als je wil vermijden dat straalmotoren ’s anderendaags nog in je horen bonken. Maar de F-35, het state of the art gevechtsvliegtuig van Lockheed Martin, lijkt de kroon te spannen. Volgens Amerikaanse gegevens bereikt de F-35 tot 120 decibels. Dat komt overeen met de geluidssterkte van een Metallica-concert. Best heftig dus.

Oudere versies van de F-16, het huidige gevechtsvliegtuig van het Belgische leger, komen aan 100 decibel. Dat lijkt een klein verschil, maar de decibelschaal is logaritmisch. Elke verhoging met 10 decibel betekent een vertienvoudiging van de geluidssterkte.

Draaglijk

België heeft 34 F-35’s besteld. Het gaat om een contract van 3,8 miljard euro. De eerste toestellen worden tegen 2025 verwacht. Vijf jaar later moet de hele vloot er zijn. Ze zullen dertig jaar lang uitvliegen vanaf twee basissen: Kleine-Brogel en Florennes.

“Ik heb al gesprekken gehad met de commandant van Kleine-Brogel en hij heeft me bevestigd dat de F-35 vooral bij het opstijgen meer lawaai zal maken dan wat we gewoon zijn van de F-16”, vertelt Jan Dalemans, burgemeester van Hechtel-Eksel. “Daar zullen we dus moeten mee omgaan en waar nodig ook bijsturen. We zijn hier al wel wat gewoon - ik moet ook al eens een toespraak onderbreken als de F-16’s overkomen - maar het moet natuurlijk wel draaglijk blijven voor de buurtbewoners van de luchtmachtbasis.”

Daelemans zal op 13 januari overleggen met zijn collega-burgemeesters uit de regio en de leiding van Kleine-Brogel over de komst van de F-35. “Het lijkt me een goed idee om in iedere gemeente iemand te voorzien die als aanspreekpunt kan dienen voor inwoners. Anders gaat dat soort dingen hun eigen leven lijden. Er kunnen misschien ook een website en infobrochures komen.”

In de Wetstraat benadrukt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) dat het niet de bedoeling kan zijn dat buurtbewoners spreekwoordelijk met hun vingers in hun oren moeten leven. Ze heeft daarom een studie besteld naar de geluidsoverlast van de F-35. Een eerste stap is al genomen: een benchmarkstudie naar het lawaai dat de huidige F-16 maakt in Kleine-Brogel en Florennes.

De volgende stap is een theoretische studie naar het lawaai dat de F-35 zal maken eens hij naar België komt. Sowieso is het de bedoeling dat er minder vlieguren gemaakt worden met de F-35 dan met de F-16. Piloten zullen deels opgeleid en getraind worden in simulatoren. Hoewel het vooral om een kostenbesparende maatregel gaat, zal ook de geluidshinder hierdoor verlagen. In Nederland stijgen piloten wanneer het kan op zonder hun naverbrander - de vlammen uit de uitlaat die een harde knal veroorzaken.

Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit), niet toevallig een Limburger, zegt: “We moeten vermijden dat de F-35 voor zware geluidsoverlast zorgt. Het lijkt me dan ook goed dat de minister de geluidsbelasting objectiveert zodat de meest gepaste maatregelen mogelijk zijn”. In Ørland, de gemeente die als thuisbasis dient voor de F-35’s van de Noorse luchtmacht, zijn intussen de woningen die het dichtst bij het vliegveld liggen opgekocht om te slopen. Bewoners die verder weg wonen, krijgen het aanbod om hun huis te laten isoleren.