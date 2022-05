Een vinger-op-keelgebaar zet in Tongeren meteen de toon op het Aquino-proces

In Tongeren is het proces begonnen over de moord op Silvio Aquino, het ‘Limburgse proces van de eeuw’.

“Er zijn nog behoorlijk wat boel stoelen vrij”, merkt een agent aan de metaaldetector halfweg de middag op. Is het angst? Zijn het de naweeën van corona? Het Belang van Limburg betitelde het assisenproces in het kleine gerechtshof in Tongeren, dat vijf weken moet duren, vooraf als het “Limburgse proces van de eeuw”.

Het plein voor het gebouw is afgezet met nadarhekken. Daarrond: interventiewagens, met machinegeweren bewapende agenten in kogelvrije vesten en aan de kabeltjes achter hun oren te herkennen agenten die onherkenbaar willen blijven. De machtsontplooiing heeft vooral bekijks bij groepjes schoolkinderen, op uitstap naar het Gallo-Romeins museum.

Tarantino-moment

Sandro Hamidovic (52) zit pontificaal in het midden op de beklaagdenbank, net als de vier anderen geflankeerd door twee agenten. Hij draagt een wit hemd, oogt onverschrokken. Hij heeft z’n haren met gel achteruit gekamd als in een casting voor de rol van maffiabaas. Bij aanvang van de zitting, net nadat hij is binnen geleid, brengt hij traagjes een wijsvinger naar de keel. Hij kijkt in de richting van de drie Aquino’s in de beklaagdenbank.

Tumult. Behalve de kaalhoofdige Aquino’s en hun gevolg, de andere beroepsboeven in de rechtszaal - in de hoedanigheid van burgerlijke partijen, en een VRT-camera heeft haast niemand het opgemerkt.

In het kleine rechtszaaltje waar de debatten worden gelivestreamd, zitten vijftien mensen. Voor bijna de helft nabestaanden van Silvio Aquino. De 41-jarige drugsbaas kwam op 27 augustus 2015 om het leven bij een ontvoeringspoging in Opglabbeek. Zijn wagen werd klemgereden door vijf mannen in twee auto’s, een Jaguar en een Opel Astra. “Zij droegen oranje politie-armbanden en riepen: antidrugscontrole”, zegt openbaar aanklager Cedric Stuyck.

Er volgt een Tarantino-moment. Silvio Aquino heeft in een oogopslag begrepen dat als de politie je wil controleren op drugs er eerder ‘drugscontrole’ zal worden geroepen dan ‘anti-drugscontrole’. Hij roept echtgenote Silvia toe te vluchten, wat ze doet. Zelf weet hij zijn belager Dragisa Hamidovic een pistool afhandig te maken. “Volgens Dragisa werd het wapen eerst op hem gericht, maar wist hij de loop weg te duwen”, zegt de aanklager. “Er is één schot gelost, en dat trof Samson.”

Samson is de dan 22-jarige junior van de Roma-bende. Sandro Hamidovic beschouwt hem als zijn zoon. Silvio rent weg, volgens hun eigen verklaringen roepen Dragisa en Nebusha Pavlovic dat ze het misschien beter hierbij kunnen laten. Nee, zegt Sandro: “Ik moet hem hebben.” Hij rent achter de bekendste der Aquino’s - destijds verdedigd door Sven Mary - aan en schiet. “Er zijn zeven schottrajecten vastgesteld”, zegt de aanklager. “Vijf in het hoofd, twee in de romp.”

De vier rijden met de zwaargehavende Samson weg met de Jaguar, doen ter hoogte van Roermond een ziekenwagen stoppen. Volgens een ambulancier is Sandro helemaal over z’n toeren als blijkt dat Samson overleden is: “Hij riep ‘My baby! My baby!’”

Roma-traditie

Een afrekening onder rivaliserende bendes. Leek het. Tot enkele dagen voor het eerst voor augustus 2021 geplande proces de nog voortvluchtige Dragisa Hamidovic in een Spaans dorp werd gevat bij een politiecontrole. Waar de andere verdachten geen woord wisselden met de politie deed hij dat wel.

Aanleiding tot de ontvoering, zegt hij, was de in een ziekenhuis in Keulen met een hersenbloeding opgenomen oom Zoran. Stervende. “Er is nagedacht over een begrafenis in Roma-traditie”, zegt hij. “Maar dat kost algauw 25.000 euro. Hadden we niet. Sandro stelde voor een bekend persoon te ontvoeren. Hij had een plan uitgewerkt, het zou 400.000 tot 500.000 euro opbrengen, en er was geen enkel risico.” Het klinkt alsof de Hamidovicen in één klap meteen twintig uitvaartplechtigheden voorgefinancierd wensten te krijgen.

Het proces gaat maandag verder met het verhoor van Sandro Hamidovic. Zijn advocaat Dimitri de Beco hoopt dat de man bij die gelegenheid niet weer de de controle over z'n vingers verliest: “Laat ons deze zaak rustig en sereen benaderen.”