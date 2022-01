Een van zwaarste IS-aanvallen in jaren is voorbij: 181 doden en verschillende ontsnappingen

Met zware wapens en vrachtwagenbommen startten meer dan honderd IS-terroristen donderdagavond de aanval op de Ghwayran-gevangenis. De jihadisten wilden opgesloten IS-leden bevrijden uit de gevangenis, die zich bevindt in een gebied dat door de Syrische Koerden wordt gecontroleerd. Andere gevangenen deden later mee aan de rellen in de hoop ook te kunnen ontsnappen.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit Groot-Brittannië de oorlog in Syrië opvolgt, zitten/zaten in de bewuste gevangenis zowat 3.500 vermoedelijke IS-leden. Daarbij bevinden zich ook enkele vooraanstaande leden van de terreurgroep.

Zware strijd

Sinds de start van de aanval donderdag werd er zware strijd geleverd rond en in de gevangenis. Maandag maakten de Koerdische autoriteiten bekend dat ze extra versterking stuurden. Ze sloten ook de toegang tot de stad af om te vermijden dat leden van de terreurcellen konden ontsnappen. De komende dagen geldt er nog een volledige avondklok in Al-Hasakah en de regio errond.

Gezinnen uit de buurt sloegen op de vlucht voor het geweld. Beeld AFP

De SDF beschuldigden IS ervan tijdens de gevechten minderjarigen in de gevangenis als menselijk schild te gebruiken. De aanwezigheid van die jongeren in de gevangenis was de grootste moeilijkheid voor het offensief van de Koerden, die steeds verder probeerden binnen te dringen in het gebouw. Volgens Unicef zitten niet minder dan 850 minderjarigen in de Ghwayran-gevangenis, van wie sommigen nog geen 12 jaar oud zijn.

Steun van de VS

Uiteindelijk konden de strijdkrachten, met onder meer luchtsteun van de Verenigde Staten, IS terugdringen tot in het noordelijke deel van het complex. Woensdag gaven de laatste overgebleven jihadistische strijders zich over.

Bij de aanval kwamen volgens het Syrisch Mensenrechtenobservatorium in totaal 181 mensen om het leven, onder wie 124 IS-strijders, vijftig Koerdische strijders en zeven burgers. Daarnaast zouden volgens het Mensenrechtenobservatorium nog zowat 200 gevangenen voortvluchtig zijn.

Het gaat om een van de zwaarste aanvallen van IS in jaren.

Amerikaanse soldaten in al-Hasakah. Beeld AP