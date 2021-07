Nieuws Noodweer

Een van de twee laatste vermiste personen na overstromingen in ons land teruggevonden

Het lichaam van de man werd in Trooz teruggevonden. Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

Gisteren is het lichaam teruggevonden van de man die nog vermist was sinds de overstromingen. Het gaat om een man afkomstig uit Verviers die werd teruggevonden in Trooz, een twintigtal kilometer verderop. Dat schrijft VRT NWS. Er is nog steeds één vrouw vermist.