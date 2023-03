‘Eén van de Reuzegommers viel tijdens de pauze zijn moeder in de armen. We vergeten soms dat dit nog maar twintigers zijn’

Dag Douglas, hoe is de tweede procesdag tot nu toe verlopen?

“Deze voormiddag kwamen de advocaten van de burgerlijke partij, de ouders van Sanda Dia, aan het woord: Sven Mary, Elisa van Bocxlaer, David Dendoncker en Nathalie Buisseret. Zij zijn heel diep in het dossier gegaan om te benadrukken dat dit de ‘Champions League van de vernedering’ is, om het met de woorden van Sven Mary te zeggen. De advocaten zijn hard voor de Reuzegommers, maar je had eigenlijk niets anders kunnen verwachten.”

“Zelf krijg ik meer en meer het gevoel dat de achttien Reuzegommers hebben deelgenomen aan een soort van groepsdynamiek. Maar de bedenkers van de dooprituelen die vandaag besproken worden moet je gaan zoeken in de jaren voor de fatale doop. En die mensen zie je hier natuurlijk niet. Eén van de Reuzegommers viel tijdens de pauze zijn moeder in de armen. We vergeten het soms, maar dit zijn nog maar twintigers.”

Tijdens zijn pleidooi richtte Sven Mary zich tot de Reuzegommers: ‘Geniet nog van de maanden waarin u bent geblurd’, zei hij. Wat bedoelt hij daarmee?

“Sven Mary verwees daarmee naar het recht op afbeelding, dat betekent dat niemand zomaar beelden van u mag maken en die mag verspreiden. Dat recht is in deze zaak minutieus gevolgd door alle journalisten en alle media, zei Mary. De Reuzegommers worden niet herkenbaar in beeld gebracht en hun namen worden niet vrijgegeven. Dat is ook een ongeschreven regel in de media, zolang de verdachten genieten van het vermoeden van onschuld. Maar als er binnenkort een veroordeling komt, is dat arrest openbaar en de namen van de Reuzegommers in principe dus ook.”

“‘Het is belangrijk dat de maatschappij deze jongens herkent voor wat ze zijn, dat ze een brandmerk krijgen’, zei Mary ook. ‘Sommigen zullen mogelijk de meest toonaangevende jobs hebben in de toekomst. Als iemand een hoogstaande functie bekleedt, wil ik graag weten wat hij wel of niet heeft gedaan.’ In principe klopt het dus dat het arrest openbaar zal zijn, maar de vraag zal zijn hoe media dit zullen aanpakken. Ik denk zelf dat journalisten niet staan te springen om hier een publieke lynchpartij van te maken.”

Deze voormiddag kwamen de advocaten van de ouders van Sanda Dia aan bod. Hoe beleeft zijn familie dit proces?

“De algemene sfeer op het proces is natuurlijk heel droevig. De familie is een beetje afwezig. De moeder van Sanda Dia heeft de debatten van deze voormiddag grotendeels niet bijgewoond. Zij stond vaak buiten met een vriendin en wil ook niets zeggen tijdens het proces. Ik heb intussen vernomen dat de vader van Sanda Dia zelf wel het woord wil nemen, maar dat zal pas na de pleidooien van de verdediging zijn. Dat is waarschijnlijk vrijdagnamiddag.”

Wat mogen we deze namiddag en de volgende dagen nog verwachten?

“Ik ben heel erg benieuwd naar wat er deze namiddag gaat gebeuren. Het was op voorhand redelijk voorspelbaar hoe de pleidooien van de burgerlijke partijen zouden verlopen, want we kennen het dossier intussen. Maar deze namiddag komen de advocaten van drie Reuzegommers aan bod: Tom De Meester, Joris Van Cauter en Walter Damen. Die laatste verdedigt L.L., alias Strontvlieg, die in het vooronderzoek naar voor komt als een van de meest ‘pesterige’ van alle leden.”

“De advocaten van de verdediging hebben op een gegeven moment in hun conclusies neergepend dat Sanda Dia zelf vragende partij was om deze doop te ondergaan. Maar nu staan ze in de rechtszaal en moeten ze dat ook zo uitspreken, terwijl ze de ouders van Sanda Dia in de ogen kijken. Ik ben benieuwd hoe dat zal verlopen. De burgerlijke partijen krijgen dan vrijdag opnieuw het woord, na de pleidooien van de verdediging.”