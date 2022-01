‘Een van de meest unieke vondsten ooit’: Britten ontdekken tien meter lang skelet van 180 miljoen jaar oude ‘zeedraak’

De ichthyosauriër, die lijkt op een hedendaagse dolfijn, werd al in februari van vorig jaar bij toeval ontdekt tijdens drainagewerken in een lagune van het natuurreservaat. Wat oorspronkelijk op een steen leek die uit de modder stak, bleek uiteindelijk het volledige skelet te zijn van het roofdier, dat naar schatting al zo’n 180 miljoen jaar in de grond zit.

Een team paleontologen van de universiteiten van Manchester en Reading kwam ter plaatse om het skelet te identificeren en verder uit te graven, en kwam tot de vaststelling dat het om een ichthyosauriër ging. Het zeeroofdier leefde tussen de 250 en 90 miljoen jaar geleden in de Britse wateren. De warmbloedige dieren konden 1 tot wel 25 meter lang worden. Met zijn 10 meter lengte is de ichthyosauriër van Rutland, die in augustus volledig werd blootgelegd, de grootste ooit gevonden in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Dean Lomax, paleontoloog van de universiteit van Manchester en leidend onderzoeker bij de opgraving, gaat het dan ook om een “werkelijk unieke vondst, zelfs een van de grootste in de Britse geschiedenis van de paleontologie”.

De ichthyosauriër kon tot 25 meter lang worden en leefde 250 tot 90 miljoen jaar geleden. Beeld Bob Nicholls

Het is verre van de eerste keer dat in het Verenigd Koninkrijk een skelet van een ichthyosauriër wordt blootgelegd, maar zelden was de ontdekking zo compleet. Ook de locatie, 30 kilometer van de kust verwijderd, is uniek. 200 miljoen jaar geleden lag de regio wel nog onder water.

De schedel van het dier werd als laatste uitgegraven. Daarvoor werd een blok klei rondom de kop losgekapt en uit de modder gehaald. Het blok dat in zijn totaliteit meer dan 2 meter lang is en meer dan een ton weegt, zal apart onderzocht worden.

De beheersmaatschappij Anglia Water, de eigenaar van het reservaat, is nu op zoek naar extra fondsen om de ichthyosauriër na onderzoek ter plaatse tentoon te kunnen stellen.

Beeld Anglian Water

Beeld Anglian Water