‘Eén van de daders heb ik herkend’: De Morgen ging op zoek naar nieuwe puzzelstukjes in het dossier van de Bende van Nijvel

Op 30 september 1982 pleegde de Bende van Nijvel haar eerste roofmoord in Waver. In deze 6-delige reeks gaat De Morgen op zoek naar nieuwe puzzelstukjes in het grootste Belgische criminele enigma ooit.

Beeld dm

1. Deze rijkswachter reed als enige ooit de Bende van Nijvel klem: ‘Eén van de daders heb ik herkend’

Oud-rijkswachter Bernard Sartillot (80) reed als enige politieman ooit de Bende klem. “Ik zag mijn kans. Ik gooide de R4 dwars over het wegdek en reed de Santana klem. Roland en ik zijn uitgestapt en toen iedereen is beginnen schieten. Zij beschoten ons van achter de Santana. Ik mikte op hun radiator, zoals ons dat in de opleiding was aangeleerd. Ik heb toen het gezicht van de man op de passagiersstoel in me opgenomen. Hij stond maar enkele meters van me. En jaren later heb ik hem ook herkend.”

Op 30 september 1982 wordt de wapenwinkel van Daniel Dekaise in Waver overvallen. Politieman Claude Haulotte wordt daarbij doodgeschoten, hij is het eerste slachtoffer van de Bende. Beeld BELGA

2. Een ex-advocaat spreekt over het begin van de Bende: ‘Hij zei dat hij een van de overvallers van Dekaise was’

Nu hij geen advocaat meer is, denkt ex-advocaat Etienne Delhuvenne vrijuit te kunnen spreken over de draaideurcrimineel die hem in oktober 1982 in vertrouwen nam. “Bruno Vandeuren zei me dat hijzelf agent Claude Haulotte had neergeschoten en dat R. het genadeschot gaf, achter het oor. Hij legt me ook uit dat hij als beloning een bij Dekaise gestolen pistool had gekregen.”

Bruno Vandeuren, een draai­deurcrimineel die unieke kennis lijkt te hebben gehad over het ontstaan van de Bende van Nijvel. Beeld RV

3. De rijkswacht verdween, toen verscheen de Bende van Nijvel. ‘Dat niemand zich afvroeg: ‘Zitten wij hier met een mol?’’

Marc Geeroms uit Aalst woonde aan de Delhaize. Zesendertig dagen lang was daar elke dag politiebewaking. Op zaterdag 9 november 1985 vanaf 19.30 uur een kwartier lang niet meer. Exact 3 minuten later kwam de Bende van Nijvel. “Die timing is niet te geloven, en wat ik helemaal niet kan begrijpen is dat men zich daar binnen de rijkswacht zelf geen vragen over stelde.”

Marc Geeroms zag, net als meerdere andere getuigen, op zijn 15de een verdachte op de plaats van de misdaad. Beeld Thomas Sweertvaegher

4. De nacht na het bloedbad in Aalst zag deze vrouw mannen zakken in kanaal dumpen: ‘Daarna reden ze met gedoofde lichten weg’

De nacht na het bloedbad in Aalst ziet een vrouw mannen nabij het hellend vlak van Ronquières zakken in het kanaal dumpen. “Ik zag iets in het water drijven. Het leek een donkere zak te zijn, het formaat van een vuilniszak.” Een jaar later vissen speurders er de Bende-wapens op en 3,6 kilo halve frankjes.

De zwaaikom van Fauquez, waar de Bende van Nijvel bewijsmateriaal dumpte. Beeld RV

5. De executie van Bruno Vandeuren: ‘Plots stond hij hier met een Golf GTI en een riotgun’

Als hem eind 1988 eindelijk twee dagen vrijheid worden gegund, zoekt Bruno Vandeuren contact met een politicus die hij denkt te kunnen vertrouwen. Eerst wil hij nog iets anders doen. “Voor de overval hadden we een wagen nodig en een wapen. Bruno heeft alles geregeld. Hij verdween en drie uur later stond hij daar terug met een Golf GTI. Hij kwam met carnavalsmaskers aanzetten, een riotgun en van die lange mantels.”

Etienne Delhuvenne, oud-advocaat van de Brusselse topgangster R., die naar eigen zeggen een van de overvallers was op Dekaise. Ook Bruno Vandeuren was betrokken bij de roofmoord op de wapenhandel. Beeld Thomas Sweertvaegher

6. De stille dood van het Bende-onderzoek? ‘Zonder nieuwe elementen sluiten we eind dit jaar het dossier’

In zijn wedren met de verjaring van het Bende-dossier in 2025 leek het federaal parket de voorbije jaren meer en meer in te zetten op het rollenspel. Zonder resultaat, helaas. “Behoudens nieuwe elementen sluiten we eind dit jaar het dossier.”