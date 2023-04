Een unicum: maar liefst vier Belgen prijken in top zeven UCI-ranking

Ook in de individuele ranking zien we bovenaan veel Belgische vlaggen opduiken. De Sloveen Tadej Pogacar is nog steeds de nummer één (5.875 punten). De rest van het podium wordt bezet door Wout van Aert (4.862) en Remco Evenepoel (4.609). De Deen Jonas Vingegaard staat op vier, de Nederlander Mathieu van der Poel op vijf. Op plaatsen zes en zeven staan opnieuw twee Belgen: Arnaud De Lie (2.410) en Jasper Philipsen (2.408), die drie plaatsen stijgt dankzij zijn winst in de Scheldeprijs en zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix.

Dat maakt vier Belgen in de top zeven, een unicum. Gouden tijden voor de mannelijke Belgische wielersport? Ja, maar het is een vaststelling dat het middenveld voorlopig wat weg lijkt te zijn. In de top vijftig staan met Tiesj Benoot (38ste) en Dylan Teuns (48ste) nog slechts twee andere Belgen.

Bij de dames staat Lotte Kopecky op de zesde plaats. De eerste drie plekken worden daar ingenomen door Nederlanders: Lorena Wiebes, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. In het landenklassement staat België daar vijfde, vooral dankzij Kopecky.

Lotto-Dstny op koers voor wildcard

In de ploegenranking tot slot blijft Jumbo-Visma (8.492 punten) nipt de nummer één, want Team UAE (8.401) zit hen op de hielen. Soudal Quick-Step (5.214) staat derde. Intermarché-Circus-Wanty is na een mindere klassieke campagne gezakt naar plaats acht, één plek boven Alpecin-Deceuninck. Lotto-Dstny volgt op de elfde plaats. Belangrijker voor die laatste pro-continentale ploeg is dat het in de strijd om in 2024 startrecht te hebben in alle WorldTour-koersen een riante bonus van 1.400 punten heeft op eerste achtervolger Israël - Premier Tech.