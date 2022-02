Een tweedehandsauto nodig? Stel die aankoop maar even uit

Opvallend bij de inflatiecijfers is dat er naast de energieprijzen nog één opmerkelijke stijger is: de tweedehandswagens. De gemiddelde prijs is in een jaar tijd met 16,6 procent gestegen. En dit zijn de oorzaken:

1. Minder nieuwe wagens door logistieke problemen

Corona is ook hier de grote boosdoener die aan de basis ligt van een hele cascade aan gevolgen. “Gaan we even terug naar de lockdownperiode, dan weten we dat toen alle niet-essentiële winkels gesloten waren”, legt Filip Rylant, woordvoerder van mobiliteitsfederatie Traxio, uit. “En dus ook de garages. Heel wat mensen hadden wel auto’s besteld en de fabrieken zijn blijven doordraaien, maar deze wagens konden niet afgeleverd worden. Zo zaten we met volle parkings en treinen. Om die overstock uit het netwerk te krijgen, kwamen er allerlei acties en promoties.”

Maar in de nasleep van de coronacrisis doken er logistieke problemen op bij de autoproducenten. “De aanlevering van de grondstoffen stokte omdat de fabrieken niet meer konden volgen. Enerzijds omdat de economie een echte boom kende na de coronacrisis. Anderzijds waren er incidenten zoals de blokkade van het Suez-kanaal door een vastgelopen schip en de sluiting van fabrieken door een corona-uitbraak.” Er konden minder nieuwe voertuigen gemaakt en geleverd worden en dus zochten velen hun toevlucht tot de markt van tweedehandsvoertuigen.

2. Schrik om openbaar vervoer te nemen

Vooral tijdens de eerste maanden van de coronacrisis – maar zelfs nu nog – kan je zien dat de treinen en bussen met veel minder passagiers rondrijden. “Logisch, de mensen hadden schrik om besmet te raken en het openbaar vervoer te nemen”, legt Rylant uit. “Om dan toch naar het werk te kunnen gaan, gingen veel mensen op zoek naar een tweedehandswagen. Die stijging van de vraag leidt op zijn beurt tot een stijging van de prijs.”

Intussen zit de verkoop van tweedehandsvoertuigen nu al meer dan een jaar in de lift. “We vestigen geen absolute records, maar deze markt heeft zich wel al helemaal hersteld met cijfers die te vergelijken zijn met de pre-coronaperiode. Als je dan ziet dat de verkoop van nieuwe wagens nog steeds in het slop zit, dan weet je genoeg. Er worden nu ongeveer 60 procent tweedehandswagens verkocht en slechts 40 procent nieuwe wagens. Je kan spreken van een spreidstand tussen beide segmenten.”

3. Aanbod leasewagens is opgedroogd

Zoals bekend rijden er in België honderdduizenden bedrijfswagens rond. Doordat telewerken de afgelopen jaren de standaard werd, zijn met deze leasewagens veel minder kilometers gemaakt. “Ook hier heeft de coronacrisis dus voor een belangrijk effect gezorgd”, zegt Rylant. “Bedrijven moesten op die manier immers minder snel nieuwe leasewagens bestellen. Wat ervoor zorgt dat het aanbod van deze wagens op de tweedehandsmarkt ook helemaal terugviel. En ook hier gelden de ijzeren wetten van de economie: minder aanbod betekent een hogere prijs.”

Dezelfde redenering kan doorgetrokken worden naar de autoverhuurbedrijven. “Mensen die een auto huurden om op vakantie te gaan, bleven thuis door de coronamaatregelen. Gevolg: ook met deze auto’s werden er minder kilometers afgelegd. Deze blijven dus veel langer in gebruik en worden minder snel verkocht op de tweedehandsmarkt.”

4. Mensen kunnen beleid niet meer volgen

Omwille van ecologische redenen verandert er de jongste jaren heel veel aan de autofiscaliteit. De traditionele verbrandingsmotoren worden steeds meer ontmoedigd en elektrische wagens worden fiscaal beloond. “Maar die transitie zorgt voor verwarring bij de klanten”, zegt Rylant. “Ze weten niet meer zo goed wat voor auto ze op dit moment het best kunnen kopen. Ook de brandstofprijzen spelen daarin hun rol. Terwijl vroeger diesel goedkoper was dan benzine, is dat nu omgekeerd. En dus kijken ze liever de kat uit de boom voor de aankoop van een nieuwe wagen.”

En zo richten ook zij hun pijlen op de tweedehandsmarkt. “Vooral de stadswagens en de SUV’s op benzine blijken enorm populair. Maar in die segmenten moet je op dit ogenblik dus rekening houden met prijzen die 10 tot 15 procent hoger liggen dan vorig jaar.”