‘Een toxische relatie met de overheid’: auteur Aya Sabi en woordkunstenaar Anke Verschueren over het Antwerpse cultuurbeleid

De stad Antwerpen schrapt de komende drie jaar de projectsubsidies voor cultuur. Slamdichter Anke Verschueren en schrijver Aya Sabi, zondag te gast op het openingsfestival van November Boekenmaand, proberen de frustratie van zich af te schrijven. Want dan heb je eindelijk de procedure doorlopen, de bureaucratie overwonnen, het gedoe met je computer overleefd, springt de teller toch wel niet terug naar nul...

ANKE

Het is alvast de powerpoint downloaden. Je hebt gehoord dat er iemand alle dossiers leest met een markeerstift in de aanslag, om zo veel mogelijk ‘termen’ op te sporen.

Het is ‘alvast de powerpoint downloaden’ afvinken op je to-dolijst. Opslaan in het mapje ‘dromen’.

Het is mailen.

Het is de naam van het mapje veranderen naar ‘dossiers’. Je moet op z’n minst jezelf serieus nemen.

Het is afspreken voor koffie terwijl je alleen thee lust, maar toch koffie bestelt omdat je denkt dat het zo moet. Net als die keer dat je doodop aan de toog bleef hangen op een premièrefeestje omdat je daar blijkbaar intentieverklaringen kan scoren.

Zei ik al dat het mailen is? Het is mailen.

Het is fantaseren. Heel even. Maar vooral typen. In deel III vak C vraag 1a, deel V vak H. Het is in het midden van je avondmaal een goede zin bedenken, je vork neergooien, naar je bureau snellen en vergeten de rest op te eten. Het is ver na middernacht met net iets te veel kracht je laptop dichtmeppen en vrezen dat je bent vergeten te saven.

Het is. Shit. Het is de powerpoint. Je bent het jezelf verschuldigd de ‘termen’ erin te verwerken. Het is het mapje ‘dromen’ willen openen, maar alleen ‘dossiers’ terugvinden. Het is de termen ‘instroom en innovatie’ zien staan en kijken naar je eigen woorden. Experiment. Het is ‘actieresultaten’ lezen en denken ‘hoe kan ik dat nu al weten?’ Het is ‘reisvaardigheid’. Strijdvaardigheid?

Het is ein-de-lijk (zo voelt het, alle lettergrepen apart uitgesproken, als een kind dat leert lezen en met twee handen woorden in stukken hakt) klaar zijn om in te dienen.

AYA

Er komen vier berichten binnen, tweeëntwintig telefoonschermen lichten tegelijk op. Groepschat: de Collega’s. BREKEND NIEUWS, berichten die breuken veroorzaken, ze bestaan: Wat is dat toch met die projectsubsidies? Blauwe vinkjes, vrijwel meteen. Er zijn er geen meer zegt iemand. Geen? vraagt een ander, alsof ze met het opnieuw stellen van de vraag ook de feiten ongedaan maakt. Geen.

De Morgen op de Boekenmaand Zondag vindt het openingsfestival van de Antwerpse Boekenmaand plaats.

ANKE

Het is jezelf een lange tafel inbeelden met heel veel mensen eraan, die hun uiterste best doen om alle opties te overlopen. Misschien is er ergens een kruispunt waarvan de heraanleg toch niet zo hoogdringend is of staat er een rij bomen die gewoon nog even kan blijven. Is er een oliebedrijf dat een keer wat minder diep kan boren?

AYA

Nul. Niets. Nihil. Zero. Vrijwel alle wiskundige bewerkingen met het getal nul zijn zinloos. Dat weten we nog van de lessen wiskunde. Waarom al die lessen als we uiteindelijk toch niets meer hebben om te delen? Dus googelen we: ‘het cijfer nul’, misschien kunnen we er toch iets van maken want dat is wat we de goden, het universum, onze meesters in het ambacht en de spiegels waarin onze kinderogen weerspiegelden hebben beloofd. We zijn makers. We kunnen de wereld niet veranderen, maar we weigeren dat de wereld aan ons prutst. We zouden scheppen. Van niets alles maken. Dus we lezen ons in.

ANKE

Het is niet begrijpen dat een schepen haar eigen schip tot zinken brengt.

AYA

De eerste voorloper van het getal nul werd geïntroduceerd in het jaar 300 voor Christus door de Babyloniërs. Het was een schuine streep. Daaruit ontstond het idee van hoe we de nul nu gebruiken: om aan te geven dat iets er niet is. Een voorbeeld: in het cijfer 2022 zijn er geen honderdtallen, dus staat er een nul rechts van één twee en links van twee tweeën.

ANKE

Het zijn opiniestukken en open brieven en iedereen willen beamen.

AYA

Hoelang gaan we doen alsof, we doen het graag hè, in het theater, maar ook daar weer om te raken aan wat groter en dus werkelijker is dan dit alles. We kunnen wel doen alsof er niets is, maar iedereen ziet toch dat er iets staat om aan te geven dat er wat ontbreekt. Een voorbeeld: er zijn twintig honderdtallen in het cijfer 2022 en toch staat die nul daar alsof ze er niet toe doen.

ANKE

Het is een fietstocht maken met Bruno Mars in je oren om even je eigen gedachten niet meer te moeten horen. I’d catch a grenade for ya, throw my head on a blade for ya, jump in front of a train for ya. Jezelf totaal verloochenen om iemand van je liefde te overtuigen. Wat een vreselijk slechte manier om een relatie aan te gaan.

AYA

Of zijn wij de enigen die het gebrek zien? Een voorbeeld: ingeslagen kraters zijn niet de leegte. Al het geweld en lawaai waarmee een steen uit het heelal een stuk uit de grond heeft gebeten, dat is een krater. Het grote niets, zeggen ze achteraf. Een voorbeeld: zwarte gaten zijn geen gapende ravijnen met mist beneveld waarin niets overleeft – geen licht, geen massa. Zwarte gaten zijn de ophoping van de zwaartekracht waaruit niets kan ontsnappen, waarin alles bestaat en samengedrukt is in een ongekende compactheid. Niet een gebrek, maar een overdaad. Het is er niet, zeggen ze. Nee, het is er wel. Hoort u de ophoping van de stilte? Hoort u het gesmoorde geluid? Hoort u een doofmakende stilgeboorte? Het is alsof iemand zegt ‘je geld of je leven’ en je hem jouw portemonnee geeft om dan berooid te zwijgen, stil, bewegingloos, bang dat de dief terugkomt en je deze keer wel je leven moet geven omdat je niet nog een portemonnee hebt.

ANKE

Het is plots stoppen met trappen, stilstaan. Bruno – I’d do anything for ya – Mars doen zwijgen en denken: hoe komt het eigenlijk dat wij, kunstenaars, ons in te kleine vakken moeten verantwoorden, actieresultaten moeten toveren en ‘termen’ moeten gebruiken om mensen met markeerstiften te overtuigen?

Hoe zijn wij in deze toxische relatie met de overheid verstrikt geraakt?

AYA

Fibonacci introduceert het getal in Europa, al schenkt hij het niet al te veel aandacht, nulla figura, noemt hij het, Latijn voor géén getal. Sindsdien is de nul alleen maar gegroeid in populariteit, de bakermat van het binaire stelsel waar onze computersystemen op zijn gebaseerd: 1 of 0, het is er wel – het is er niet. Niets daartussen, als de bloembladeren die we plukken om met het laatste blad achter te blijven: ‘hij houdt wel van me, hij houdt niet van me’. Gek genoeg is het altijd toch niet geliefd zijn, behalve als je een dode kunstenaar bent. De afgelopen decennia is deze nul ook steeds meer dé bakermat van hét systeem: alles is op.

