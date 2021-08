Een striptease in de kazerne op klaarlichte dag tijdens de werkuren: Defensie opnieuw met schaamrood op de wangen

Een lid van het Special Operations Regiment zit vastgebonden op een stoel en krijgt er van langs met het zweepje van een stripper. Een andere militair poseert naakt met een tiental collega’s voor een groepsfoto met de vrouw. Het zijn de beelden die circuleren in militaire kringen en in handen kwamen van VTM NIEUWS-reporter Faroek Özgünes. Op het feestje wordt er gedanst en gedronken. Er zijn bakken bier te zien en flessen sterke drank. De sfeer is uitgelaten en er wordt duchtig meegezongen met liedjes als ‘Atemlos durch die Nacht’ van Helene Fischer.

Uit onderzoek van VTM NIEUWS blijkt dat het feestje plaatsvond op dinsdag 4 mei dit jaar, in volle coronaperiode. Nochtans draagt niemand een mondmasker of wordt er afstand bewaard. Alle aanwezigen zijn parachutisten van het Special Operations Regiment, de elite en snelle reactie-eenheid van Defensie. Het zou om een afscheidsfeestje gaan voor een collega die Defensie zou verlaten en aan de slag zou gaan bij de politie. De stripact vond plaats in de kazerne van Tielen op klaarlichte dag tijdens de werkuren, het feest duurde tot ’s avonds laat. Tielen is een van de kazernes waar het regiment gestationeerd is.

Een beeld van het strippersfeestje in de kazerne van Tielen. Beeld VTM

In de kazerne van Tielen gelden zeer strenge veiligheidsmaatregelen en de toegang is strikt verboden voor niet-militair personeel. Hoe de stripper binnen raakte, is onduidelijk. Ze stond niet op de lijst met bezoekers. Volgens bronnen zouden enkele militairen haar hebben binnengesmokkeld.

VTM NIEUWS confronteerde de legerleiding met de filmpjes. “Dit is ontoelaatbaar gedrag waar we niet van op de hoogte waren”, reageerde de vicestafchef van het leger generaal Marc Thys boos. “Dit is een duidelijke inbreuk op de veiligheid in het kwartier en staat niet voor de normen en waarden binnen onze organisatie.” Niemand van de legerleiding was op de hoogte van de filmpjes, zelfs de commandant niet.

Elite-eenheid

Defensie tilt vooral zwaar aan het veiligheidsprobleem. Dat een stripper zomaar binnengesmokkeld kon worden in een zwaarbeveiligde kazerne zonder iemand het merkte, is een groot veiligheidsrisico. Volgens Thys opende Defensie meteen een aantal onderzoeken.

Woensdag, meteen nadat VTM NIEUWS de legerleiding inlichtte, voerde de militaire inlichtingendienst ADIV huiszoekingen uit bij het Regiment en zijn verschillende militairen ondervraagd. Tegelijkertijd loopt er een intern korpsonderzoek naar de militairen. Die zijn intussen allemaal geïdentificeerd.

Extra gevoelig ligt het feit dat het gaat om een elite-eenheid. “Deze mensen zijn getraind om discreet te opereren”, zucht Thys. “We hadden meer van hen verwacht. Mannenwereld of niet, dit soort praktijken hoort niet thuis bij Defensie.”

De filmpjes komen erg ongelegen na de hele zaak rond Jürgen Conings. Ook daar bleek dat de beveiliging van de kazernes te wensen overlaat en dat de legerleiding amper op de hoogte was van het doen en laten van haar militairen. “Wij weten niet altijd wat er zich afspeelt in de kazernes”, geeft generaal Thys toe. “Onze eerste uitdaging is ons personeel opnieuw op orde krijgen; dat is een werk van lange adem.”

De feestende militairen hangt mogelijk een straf boven het hoofd. “We gaan niemand a priori veroordelen voor het disciplinair onderzoek is afgerond”, legt Thys uit, “maar dit kan gaan om disciplinaire straffen tot statutaire maatregelen, zoals enkele dagen loonverlies. En zelfs juridische stappen als bepaalde, onwettige handelingen gebeurd zijn.” Ook de politie, de nieuwe werkgever van het feestvarken, wordt ingelicht over zijn afscheidsfeestje.