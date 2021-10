Een speeltuin waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen: de mama van ‘baby Pia’ wil er geld voor inzamelen

Als leeftijdsgenootjes naar de speeltuin gaan, kunnen kindjes met een beperking niet veel doen. Ellen De Meyer, de mama van baby Pia, wil via ‘De warmste week’ geld inzamelen om een speeltuin voor alle kinderen te bouwen.

“Toen ik zelf kind was, kon ik het niet”, zegt Jurn Anthonis (25), die geboren is met spina bifida en in een rolstoel zit. Omdat hij het jammer vond dat hij vroeger niet met leeftijdsgenootjes kon spelen, heeft Anthonis er in het Limburgse Ham samen met het stadsbestuur voor gezorgd dat er een speeltuin is waar alle kinderen dat wel kunnen.

Een aantal speeltuigen zijn op maat gemaakt van kinderen met een beperking. Er zijn voelwanden die geluid maken als blinde kinderen ze aanraken, en wie in een rolstoel zit kan langs een breed pad alle speeltuigen bereiken. De piratenboot is ook voor rolstoelpiraten toegankelijk.

“Ook de schommel is aangepast”, zegt Anthonis. “Er hangen riemen aan om kinderen vast te maken, zodat er niet kunnen uitvallen. Vaak is een speeltuin aangelegd met zand of gras. Maar daar zakt een rolstoel in weg, daarom is er bij ons kunstgras rond de glijbaan gelegd.”

Baby Pia

Het is de droom van Ellen De Meyer, de mama van baby Pia, om geld in te zamelen voor zo’n inclusieve speeltuin in Lier. Zij dient ervoor een project in bij ‘De warmste week’. Nu Pia een kleuter is, maakt ze mee wat Anthonis lang geleden ook beleefde. Als Pia naar een speeltuin gaat in haar rolstoel, kan ze maar moeilijk op de toestellen.

“Je merkt dat het een frustratie begint te worden”, zegt De Meyer. “Andere kindjes kunnen van de schommel naar de glijbaan lopen, maar zij heeft voor alles hulp nodig. Het zou fijn zijn als er speeltuigen zouden staan waar ze zelf op kan.”

Toen er met de grote sms-actie geld werd gezocht om een peperduur medicijn te betalen tegen haar spierziekte SMA, werd Pia zowat de bekendste baby van Vlaanderen. Maar haar mama benadrukt dat de speeltuin in Lier uiteraard bedoeld is voor alle kinderen. Samen met het stadsbestuur wil ze from scratch een speeltuin bouwen die in alle noden voorziet.

Speeltuin 't Vlietje in Ham. Beeld ID/ Karel Hemerijckx

Dat is volgens De Meyer het nieuwe aan dit project. Er zijn op een aantal plekken in Vlaanderen al speeltuinen inclusief gemaakt door er enkele aangepaste toestellen aan toe te voegen. Maar in elke fase van dit project zullen experts nadenken over hoe ze de speeltuin zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk kunnen maken voor kinderen met een beperking.

Een zanderige grond is bijvoorbeeld geen goed idee, want hoogsensitieve kinderen kunnen er niet tegen dat het aan hun handen blijft plakken. “We denken ook aan stille hoekjes waar kinderen met autisme niet te veel prikkels krijgen”, zegt De Meyer. “En aan een verharde ondergrond, zodat een kind in een rolstoel overal bij kan. Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen welke toestellen er precies zullen staan.”

Inclusief voor ouders

Eerst moeten de experts nog naar de tekentafel. De stad Lier heeft alvast een studie besteld van 20.000 euro om de praktische kant van de zaak te bestuderen. Om heel de speeltuin te bouwen zal er volgens De Meyer zo’n 200.000 euro nodig zijn - vier tot vijf keer meer dan bij een gewone speeltuin.

Daarom trekt ze met haar project naar ‘De warmste week’, waar het thema dit jaar ‘Kunnen zijn wie je bent’ is. Als het project goedgekeurd wordt, gaat het geld naar de stad Lier, die het zal gebruiken om de eerste volledig inclusieve speeltuin van Vlaanderen aan te leggen.

Voor de duidelijkheid: in een inclusieve speeltuin kunnen ook kinderen zonder beperking zich amuseren. “Ook bij ons geldt dat er voor elk wat wils is”, zegt Anthonis. “Het is gewoon veel fijner als kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen.”

Een inclusieve speeltuin is er zelfs niet enkel voor de kinderen. Ook voor ouders met een beperking is het moeilijk om hun kinderen te begeleiden op een terrein dat niet voor hen is aangepast. “Ik ben zelf al met mijn petekind naar de speeltuin geweest”, zegt Anthonis. “En nu kan ik op elk speeltuig met hem meegaan. Voor mij is dat echt fantastisch.”