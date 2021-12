Eén slachtoffer geborgen na gasexplosie in Turnhout, vrouw die urenlang onder puin zat is gered

Vrijdagochtend rond 8.15 uur is een gebouw met vier verdiepingen in de Boerenkrijgslaan in Turnhout zwaar beschadigd geraakt na een ontploffing, vermoedelijk een gasexplosie. De voor- en achtergevel van het appartementsgebouw werden weggeblazen. Verschillende verdiepingen zijn ingestort en is nog altijd groot instortingsgevaar. Dronebeelden tonen hoe de ontploffing een gat heeft geslagen in het gebouw.

Minstens één slachtoffer heeft het incident niet overleefd en werd intussen door de hulpdiensten geborgen. Een tweede persoon kon snel bevrijd worden en is naar het ziekenhuis gevoerd.

De hulpdiensten hadden sinds vrijdagochtend ook contact met een vrouw die vastzat onder het puin, en die aangaf dat ze niet gewond was. Urenlang probeerden de hulpdiensten de vrouw te bereiken door een tunnel te graven. Die werken moesten vrijdagnamiddag gestaakt worden, omdat de stabiliteit in het gedrang kwam. Vrijdagavond kon de vrouw bevrijd worden met behulp van graafmachines. Op het moment dat ze vanonder het puin werd gehaald, was ze bij bewustzijn. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondertussen zoeken de hulpdiensten voort naar drie inwonenden die nog steeds vermist zijn. “De reddingsoperatie gaat de hele nacht verder”, zei burgemeester Paul Van Miert eerder vrijdagavond op een persconferentie. “We blijven zoeken tot we iedereen gevonden hebben maar ook daarna gaan we verder, want we weten niet of de vermiste mensen misschien ook nog bezoek over de vloer hadden”, vulde brandweercommandant Luc Faes aan. “We blijven zoeken tot we elk puntje van het gebouw uitgekamd hebben.”

Geen vuurwerk

Oorspronkelijk waren er acht vermiste personen. Een aantal van hen bleek uiteindelijk niet thuis te zijn. Eerder was ook sprake van vier kinderen onder de vermisten, maar dat bleek niet te kloppen.

De politie van regio Turnhout vraagt uitdrukkelijk om de omgeving van de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te vermijden zodat de hulpdiensten niet verhinderd worden. De burgemeester riep inwoners ook op om tijdens de nieuwjaarsfestiviteiten geen vuurwerk te gebruiken. “We vragen aan de mensen in Turnhout om zo min mogelijk met vuurwerk bezig te zijn tijdens het feestgedruis vannacht. Niet alleen voor de sereniteit na deze ramp, maar ook om de hulpdiensten niet te overladen die hier heel druk bezig zijn.”

Door de ramp zijn ook heel wat huizen in de buurt van het appartementsgebouw onbewoonbaar en onbereikbaar. “In totaal kunnen ongeveer een 45 tot 50 gezinnen de nacht niet thuis doorbrengen”, zei burgemeester Van Miert bij VTM Nieuws. “De meesten worden opgevangen door vrienden of familie maar ook via onze stadsdiensten.”

De stad Turnhout heeft een infolijn geopend op het nummer 014 409 666, waar mensen met vragen terechtkunnen.

We vullen dit bericht aan met de laatste ontwikkelingen.

Minister Verlinden: ‘Sterkte aan alle getroffenen’ “Ook op de laatste dag van het jaar toont 2021 zich van zijn meest onvoorspelbare en verwoestende kant. Sterkte aan alle getroffenen”, zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Twitter op de zware explosie. “Veel moed aan alle hulpdiensten die zich op dit moment in Turnhout met grote deskundigheid inzetten voor de slachtoffers”, stelt de CD&V-minister nog. Verlinden zit momenteel zelf in het buitenland, maar wordt volgens haar kabinet voortdurend geïnformeerd over de vorderingen van het zoekwerk in Turnhout. Ze heeft ook al contact gehad met burgemeester Van Miert. “Uit dit gesprek bleek dat alle diensten, maar ook de buurgemeenten voor de noodzakelijke ondersteuning zorgen. Intussen blijft het bang afwachten”, klinkt het.

Beeld BELGA

Beeld ANP

Beeld ANP

Beeld ANP

Beeld ANP

Beeld BELGA

Als gevolg van een zware #explosie vraagt de politie om de omgeving van de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle (binnen de ring) in #Turnhout zoveel mogelijk te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. @verkeersanker @verkeerscentrum pic.twitter.com/ErhjFhU6Qo — PolitieRegioTurnhout (@PZRegioTurnhout) 31 december 2022

Beeld BELGA