Een schoolkind in Tokio hoeft niet langer zwart haar te hebben

Er zijn meer landen waar schoolkinderen verplicht een uniform moeten dragen, maar veel Japanse schooldistricten gaan wel erg ver in hun reguleringsdrang. Zo zijn er regels over de juiste kleur schoenveters, over de lengte van sokken en over welke kapsels wel en niet toegestaan zijn. Die strenge regels wortelen in de jaren zeventig, vertelt onderwijskundige Takashi Otsu aan persbureau AFP, toen toenemend geweld op middelbare scholen een strenge reactie van de autoriteiten uitlokte.

De afgelopen jaren zijn die regels steeds controversiëler geworden. Zo klaagde in 2017 een 18-jarig meisje uit Osaka haar schooldistrict aan vanwege de emotionele schade - en de schade aan haar hoofdhuid - die ze ondervond door de verplichting om, als bruinharige Japanse, haar haar steeds zwart te moeten verven. Naar aanleiding van die zaak instrueerde de regering de schooldistricten om te onderzoeken of sommige regels niet aan modernisering toe waren. Ook elders schuift er wat. Een school in de stad Ube besloot het verschil tussen jongens en meisjes los te laten. Meisjes mogen er in broek naar school, en jongens in rok.