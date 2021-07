Een schikking in cash en kunst: duurste vechtscheiding ooit tussen Russische miljardair en zijn ex beslecht

Na bijna vijf jaar van juridische gevechten over het bedrag dat een Russische miljardair moet betalen aan zijn ex-vrouw, is het tot een schikking gekomen in de duurste vechtscheiding ooit. Er zijn geen bedragen bekend gemaakt, maar een woordvoerder van Farkhad Akhmedov zei dat Tatiana Akhmedova ‘een schikking in contanten en kunst heeft geaccepteerd’.

De Poetin-vertrouweling Farkhad Akhmedov (65), die werd geboren in Azerbeidzjan, is schatrijk geworden met het Siberische energiebedrijf Northgas. Zijn huwelijk met Tatiana klapte nadat zij elkaar van ontrouw beschuldigden, maar tijdens het echtscheidingsproces in Londen, weigerde Akhmedov om zelfs maar een advocaat te sturen. Het paar was volgens hem al in 2000 gescheiden in Moskou. De Britse rechter die het proces voorzat, oordeelde echter dat de Russische scheidingspapieren vals waren.

De rechtbank oordeelde dat Tatiana Akhmedova recht had op zo’n 500 miljoen euro, iets meer dan 40 procent van het vermogen van haar voormalige echtgenoot. Haar 13 jaar oudere ex-man piekerde er echter niet over om dat bedrag te betalen, en probeerde nog om een schikking te treffen, waarbij hij haar een eenmalige som van 80 miljoen euro aanbood. Daar bedankte Tatiana vriendelijk voor.

Sindsdien was er een juridisch gevecht tussen de twee gaande, waarbij Tatiana Akhmedova mopperde dat zij sinds 2016 slechts 7 miljoen pond en ‘een roestige helikopter’ van haar ex had gekregen.

Samenspannen tegen moeder

Eerder dit jaar werd ook de zoon van het koppel veroordeeld: Temur Akhmedov moest 87 miljoen euro aan zijn moeder betalen. Volgens de rechter was bewezen dat de 27-jarige zoon met zijn vader had samengespannen, om een deel van diens vermogen verborgen te houden voor zijn moeder.

‘Temur heeft goed geleerd van zijn vaders gedrag, en heeft alles wat in zijn vermogen lag gezegd en gedaan om te voorkomen dat zijn moeder ook maar een cent van het vermogen ontvangt’, zei rechter Gwyneth Knowles. ‘Hij is een oneerlijk persoon, die alles zal doen om zijn vader te helpen.’

Temur noemde zijn moeder in de rechtszaal ‘opportunistisch’ en ‘hebberig’. Zij wilde volgens hem direct scheiden nadat haar man zijn aandelen in Northgas had verkocht. Hij vond de schikking van 80 miljoen euro die zijn vader had aangeboden zeer genereus, gezien haar vroegere ontrouw.

De schikking lijkt het einde te zijn van het lange gevecht tussen de twee. De kosten van de juridische strijd worden geschat op 35 miljoen euro.