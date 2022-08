Een premier, een pruik en een pandemie, meer heb je niet nodig om een tv-reeks te maken

This Engeland, zo heet de ­dramaserie van Michael Winterbottom en Kieron Quirke. ‘This England’ komt uit de beroemde, patriottische toespraak van Jan van Gent in William Shakespeares koningsdrama Richard II. Aanvankelijk was gekozen voor This Sceptred Isle uit dezelfde lofzang van die prins. De woorden werden in de mond gelegd van Johnson die na het winnen van de Lagerhuisverkiezingen eind 2019, en de daaropvolgende voltooiing van de brexit, in een jubelstemming verkeerde. Hij had grote plannen voor de Britse natie.

Het liep anders. Uit China kwam Covid-19 overwaaien en dat zorgde voor paniek in het hart van de Britse macht, waar Johnson niet bepaald stond te springen om draconische maatregelen te nemen. De gebeurtenissen die volgden, bleken een vruchtbare basis te zijn voor bijna vijf uren televisie. Johnson vocht voor zijn leven in het ziekenhuis, terwijl zijn verloofde zwanger was. Wetenschappers deden onheilspellende voorspellingen. Een groot deel van de bevolking werd bang. Gezagsdragers overtraden de door henzelf opgelegde lockdownmaatregelen.

Johnson staat centraal in de­ serie, maar er zijn belangrijke rollen weggelegd voor zijn topadviseur Dominic Cummings (gespeeld door Simon Paisley Day) en zijn partner Carrie Symonds (Ophelia Lovibond). Bij het regisseren heeft de 61-jarige Winterbottom, onder meer bekend van de komische film 24 Hour Party People, advies gekregen van betrokken wetenschappers, zorgmanagers en van Tim Shipman, de chef-politiek van The Sunday Times die bekendstaat als de best geïnformeerde journalist in Westminster.

Succesformule

De Britse politiek is een geliefd object van scriptschrijvers en filmmakers. Het brexitreferendum is verfilmd met Brexit: The Uncivil War, met de door Benedict Cumberbatch gespeelde Cummings in de hoofdrol. Over de studentenjaren van Johnson en Cameron verscheen het docudrama When Boris Met Dave. De rivaliteit van Tony Blair en Gordon Brown leidde tot de film The Deal, de sores in het koningshuis na de dood van Diana tot The Queen en de speciale relatie met Amerika ten tijde van de Irak-oorlog tot A Special Relation­ship. In alle gevallen werd Blair door Michael Sheen gespeeld.

Op zijn beurt blijkt de 61 jaar oude Kenneth Branagh, die veel ervaring heeft met Shakespeare-­rollen, een goede keuze om Johnson te portretteren. Uit een vrijgegeven trailer en beelden wordt duidelijk dat het opzetten van een blonde pruik al bijna voldoende was om eruit te zien als de aftredende premier.