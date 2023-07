‘Een PP/Vox-regering kan de vrijgelaten Catalaanse politici opnieuw achter slot en grendel plaatsen’

Een Vox-deelname aan de regering zou door hun Franco-adoratie en centralisme voor een regio als Catalonië problematisch zijn. Waarom?

Drabbe: “Onder Franco (Spanje was van 1939 tot 1975 een dictatuur onder diens bewind, MR) waren er officieel geen regionale talen of regio’s. Alle autonomie die voordien onder de Spaanse Republiek bestond, werd door hem met één pennenstreek afgeschaft. De regionale autonomie is pas na de transitie naar democratie van 1975-’78 weer in de democratische grondwet ingeschreven.

“Vox sluit nu volledig aan bij de antiregionalistische en antiseparatistische traditie. Ze kanten zich zelfs tegen de meest gematigde regionalisten. In Valencia, waar Vox lokaal mee regeert, nemen ze al maatregelen tegen Catalaans als voertaal in het onderwijs.

“Je ziet bij hen toch een soort rancuneuze overtuiging in de lijn van het traditionele rechtse Spanje. Tegelijk denk ik niet dat ze in de nationale regering al te ver kunnen gaan, omdat de autonomie van Catalonië in de grondwet is ingebakken. De vorige PP-regering heeft na het onafhankelijkheidsreferendum in 2017 Catalonië wel al eens onder curatele geplaatst, maar daar was toen een heel concrete politieke aanleiding voor die er nu niet is.”

Onder de linkse premier Sánchez werden vorig jaar de negen politieke gevangenen vrijgelaten die na het referendum voor Catalaanse onafhankelijkheid vier jaar in de cel zaten. Zou Vox dat terugschroeven?

“Ja, dat is een risico. Officieel zijn ze onder voorwaarden vrijgelaten. Ze kunnen elk moment worden opgeroepen om terug de gevangenis in te gaan, want ze kregen geen amnestie. Het staat bijna in de sterren geschreven dat een PP/Vox-regering de symbolische daad zou stellen om die mensen achter slot en grendel te plaatsen. Net zoals ze al bezig zijn met nieuwe Europese aanhoudingsbevelen om Europarlementslid Carles Puigdemont (de Catalaanse nationalist die in ballingschap in België woont, MR) uitgeleverd te krijgen. Ik zie ze de Catalanen blijven pesten op dat niveau. Ik weet niet in hoeverre ze de autonomie van de regio durven uit te hollen, maar dat zou dus grondwettelijk moeilijk zijn.”

Kan uiterst rechts in een Spaanse regering ook leiden tot een radicalisering in Catalonië?

“Eerder dan een radicalisering verwacht ik een activering van de onafhankelijkheidsbeweging. De laatste jaren was er een soort lethargie ontstaan. Ik denk dat een PP/Vox-regering de Catalanen weer op straat zal brengen en dat politieke partijen zoals de linkse ERC en centrumpartij Junts elkaar kunnen vinden, nadat ze elkaar de voorbije vijf jaar de ogen hebben uitgekrabd. Een PP/Vox-regering zou het cement kunnen zijn voor een nieuwe entente tussen de Catalaanse independisten.”

In Baskenland is het rustig sinds de ontbinding van de gewelddadige separatisten van ETA in 2018. Blijft dat zo als PP en Vox in Madrid aan de macht komen?

“Dat denk ik wel. In Baskenland heb je nog twee onafhankelijkheidspartijen: de PNV, gematigd conservatief en christendemocratisch, en Bildu, de radicaal-linkse erfgenamen van Batasuna, de politieke vleugel van de vroegere ETA. Beide zijn ongeveer even groot.

“De stem voor meer autonomie of onafhankelijkheid is er vandaag minder groot dan in Catalonië omdat ze fiscale autonomie verkregen, een belangrijke sleutel om hun eigen economie vorm te geven. Daarom houden de Basken zich afzijdig van de Catalaanse strijd en speelt de PNV in Madrid de rol als gedoogpartner om linksom of rechtsom nationale regeringen te depanneren als ze begrotingsakkoorden wil sluiten, in ruil voor wat extra’s. De vraag is of ze dat blijven doen als Vox zou toetreden tot een PP-regering.”