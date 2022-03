‘Een plat dak leggen? Dat gaat niet, het materiaal is gewoon niet meer te verkrijgen’

Je kunt echt niet meer om de hoge prijzen van grondstoffen heen. Zes op de tien bouwbedrijven verwachten dat die nog zullen toenemen. En dan zijn er nog de hogere uurlonen en vertragingen in de levering van bouwmaterialen. Een aannemer en een verbouwer getuigen.

Jimmy Hendrix, werkt bij Dakwerken Hebu uit Peer

‘Levertermijn voor bepaalde kranen is nu 2027'

Jimmy Hendrix (37) helpt mee in het renovatiebedrijf van zijn vader. Hij merkt dat de prijzen de jongste weken ontzettend fluctueren. “Het kan echt van dag tot dag verschillen”, zegt Hendrix. “Het hangt sterk af van de materialen waarover het gaat. In normale tijden stellen we een offerte op die een maand geldig is. Maar daarvan zijn we afgestapt. Het zijn nu offertes die enkel gelden op de dag van de levering. Anders zou het zeer moeilijk worden om nog uit de kosten te geraken. Het levert ons in elk geval veel extra administratief werk op. Als kleine aannemer met vijf mensen in dienst zijn dat heel veel overuren. Onze klanten willen toch graag weten waarom die offerte nu plots veel duurder is.”

Niet enkel de hogere prijzen van grondstoffen maar ook de stijgende energietarieven worden meegenomen in de duurdere facturen. “Dat is nog zo’n factor die vaak onderschat wordt en die ook sterk kan doorwegen in de prijs. Door de inflatie zijn op de koop toe de uurlonen van onze werknemers ook nog eens de hoogte ingegaan, nu toch al met ongeveer 10 procent. Binnenkort zullen we die wel moeten doorrekenen aan de klant. Al die factoren samen zorgen ervoor dat de prijzen van sommige bestellingen nu zelfs 40 tot 50 procent hoger liggen.”

En dan heeft Hendrix het nog niet over de levertermijnen. “Een frappant voorbeeld: als we nu een kraan van Hansgrohe bestellen, wordt een levertermijn van 2027 vermeld”, lacht hij. “Ik raad de klanten dan toch maar aan om een andere kraan te kiezen. Maar bij sommige materialen is er geen keuze. Denk bijvoorbeeld aan EPDM voor platte daken: dat is gewoonweg niet meer te verkrijgen. Dus kunnen we op dit moment geen platte daken leggen. Wanneer dat wel weer kan? Dat is koffiedik kijken.”

Almaar hogere prijzen, dan zou je verwachten dat veel klanten afhaken. Maar het tegendeel blijkt het geval. “We hebben het nog nooit zo druk gehad als nu”, zegt Hendrix. “We kunnen bijna niet volgen. En wat me dan nog opvalt, is dat de meeste mensen nu hun renovaties volledig met spaargeld kunnen betalen en niet moeten gaan lenen. Misschien hebben ze hun geld wel gespaard tijdens de coronapandemie. Maar hopelijk blijven de energieprijzen niet zo fors stijgen, want dat zou toch wel een knip op de vraag kunnen zetten.”

Stijn Decat, renoveert in het najaar zijn woning in Puurs

‘We zijn onze plannen nu al aan het bijsturen’

Stijn Decat (38) uit Puurs-Sint-Amands is volop bezig met verbouwingsplannen. “Samen met mijn vrouw Ellen en onze vier kinderen wonen we in het vroegere huis van de grootouders”, zegt Decat. “Dat is intussen helemaal afgeleefd. We hebben dus een renovatie gepland voor het najaar. We gaan een jaar bij onze ouders wonen, om vervolgens in te trekken in een volledig nieuwe woning.”

Merken zij veel van de gestegen prijzen van grondstoffen? “Toch wel, we hebben al gehoord dat de ruwbouw 10 à 20 procent duurder zou uitvallen dan op de offerte vermeld. Voor de keuken en het binnenschrijnwerk hadden we al in september vorig jaar een bindende offerte aanvaard, een mondelinge toezegging. Als die gehonoreerd wordt, zou dat in ieder geval een meevaller zijn.”

Stijn Decat gaat ondanks de exploderende prijzen in de bouw toch grondig renoveren. Beeld Eric de Mildt

Maar intussen zijn Stijn en Ellen hun plannen toch al aan het herbekijken. “We evalueren nu waar er eventueel geschrapt kan worden. Zo wilden we een terrasoverkapping van 30.000 euro laten plaatsen, maar die gaan we misschien laten vallen. Een meerprijs op een totaalfactuur van 400.000 euro, dan spreek je toch al over extra kosten van 40.000 of 80.000 euro. Om nu plots zoveel extra geld te gaan lenen, dat is ook allemaal niet evident.”

Overwegen ze dan niet om de verbouwing gewoon uit stellen? “Nee, dat zien we niet zitten. We hebben dat al volledig in ons hoofd en de plannen zijn al vergevorderd. Bovendien horen we dat de prijzen niet van vandaag op morgen zullen dalen. Volgend jaar zal het niet zoveel goedkoper zijn, denken we. We kunnen eventueel nog de afwerking van een aantal werken op de lange baan schuiven, zoals de schilderwerken. Het zal echt een kwestie worden van prioriteiten te stellen.”

Bijsturen wel, afstellen niet dus. Ook in zijn omgeving merkt Decat dat velen op dit moment toch willen renoveren, ondanks de hoge prijzen. “Sommigen schrijven dat toe aan het opgebouwde spaargeld van de coronacrisis, maar dat lijkt me niet de hoofdreden. Velen hebben gewoonweg veel meer thuisgezeten tijdens die periode en hebben zo het belang ingezien van een gezellige woning, met een mooie tuin en eventueel een werkkamer. Dat geldt ook voor mij. En daarin willen we wat geld investeren. Er zijn nu zelfs te weinig aannemers voor het werk dat voorhanden is. Zo moeten ze niet met elkaar concurreren, en dat leidt ertoe dat de prijzen nog wat hoger komen te liggen.”