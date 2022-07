Een persoonsverwisseling van twee millennia oud: hoe een oude Romeinse keizer niet zichzelf bleek te zijn

De antieke stad Sagalassos, ingebed in het hooggebergte in West-Turkije, is een ware speeltuin voor Leuvense archeologen sinds de Belg Marc Waelkens de wonderlijke site in de jaren 80 voor het eerst aanschouwde. Bij opgravingen onder leiding van Waelkens, die vorig jaar overleed, werd in 2008 een imposante galerij beelden van keizers en keizerinnen gevonden, meer dan vijf meter hoog.

Daarbij ook drie uitstekend bewaarde hoofden. Een vergoddelijkte versie - na overlijden - van Hadrianus en keizerin Faustina Maior, de vrouw van keizer Antoninus Pius. En een beeltenis van de laatste onder de zogenaamde ‘vijf goede keizers’, Marcus Aurelius. Of zo werd toch al die jaren geloofd.

Volgens Jeroen Poblome (KU Leuven), de huidige directeur van het Sagalassos Archaeological Research Project, kwam er recent een kink in de kabel. “Mijn voorganger heeft altijd geloofd dat de beelden oorspronkelijk in de keizerszaal in de thermen stonden, maar nieuw onderzoek toont dat die zaal het gewicht van de beelden nooit had kunnen torsen. De chronologie klopte daardoor niet meer.”

De Deense specialiste Jane Fejfer (Universiteit van Kopenhagen) legde het hoofd onder het vergrootglas. Net iets ingewikkelder dan een reverse image search op Google, zo’n vergelijkend onderzoek. Een beeltenis van een Romeinse keizer is namelijk niet zozeer een vertaling van het uiterlijk, dan wel van eigenschappen die aan hem worden toegeschreven zoals het militaire kunnen of charisma.

Anticlimax?

Marcus Aurelius blijkt nu dus opvolger Lucius Septimius Severus, de eerste Romeinse keizer van Afrikaanse afkomst. In het portret is veel aandacht besteed aan de ogen, die de wereld enigszins streng vanop een afstand beschouwen, zoals het een ‘oorlogskeizer’ betaamt. De geprofileerde onderkaak zou dan weer een verwijzing naar herkomst kunnen zijn.

Die identificatie matcht bovendien met het verhaal van Sagalassos, zegt Poblome. De keizer verbleef een tijd lang in het Turkse Taurusgebergte en zijn oorlogsbewind leidde een rijke periode in voor de provinciestad.

Is dit geen anticlimax? Alsof je ontdekt dat een opgeraapte bidon van Wout van Aert eigenlijk in de berm werd gegooid door Nathan Van Hooydonck. Marcus Aurelius is befaamd om zijn geschriften, kreeg zelfs een rolletje in blockbuster Gladiator. Lucius Septimius Severus is, welja, Lucius Septimius Severus.

“Sagalassos is nooit een ontgoocheling”, zegt Poblome. “Dit nieuwe inzicht is een reminder dat je maar beter nooit zeker van je stuk bent. Van de historische betekenis of de artistieke waarde doet het niets af.” Die waarde is trouwens niet mis. Toen de beelden onlangs naar Istanbul verhuisden, werd de verzekeringswaarde op 6 miljoen dollar vastgelegd.