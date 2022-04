Een paasvakantie vol regen, dus trotseren ouders de binnenspeeltuin: ‘Dit is een opoffering, ja’

Crashende gocarts, spurtende kinderen en een gejoel van jewelste. De regenachtige paasvakantie legt de binnenspeeltuinen geen windeieren. Maar hoe hou je als ouder zo'n aanslag op je zintuigen uit? ‘Hopelijk is hij goed moe vanavond.’

Meer binnenpret voor kinderen? • Bezoek een klimmuur, speleobox of trampolinepark.

• Een kasteel bezoeken? Ook dat kan kindvriendelijk. Heel wat kastelen of burchten bieden vandaag interactieve audiogidsen of speurtochten op maat van kinderen aan.

• Ook musea zijn er voor alle leeftijden. Denk maar aan het Speelgoedmuseum in Mechelen, de buggytour Dierenpret in het MAS en natuurlijk het Kindermuseum in Brussel.

• Boek een karaokeset voor het gezin of organiseer er zelf een thuis.

• Organiseer een heuse filmmarathon! Bak voor de gelegenheid samen cupcakes om het helemaal af te maken.

Nauwelijks is de deur van binnenspeeltuin Papayoe in Mortsel geopend of er overvalt je een oorverdovend lawaai. Een concert van spelende kinderen, zoemende gocarts en ouders die hun kinderen iets toeroepen. “Voor kinderen is dit een feest, maar voor mij is het vooral veel lawaai", zegt Salima (30), die hier samen met haar vriendin en haar zoon Tasjir (5) naartoe is gekomen. Tot voor kort wou Tasjir geen klimtoestel op zonder zijn moeder mee te nemen, maar vandaag zit hij allang alleen op het klimparcours. “Het is leuk dat hij zich nu ook alleen kan uitleven. Ik hoop dat hij goed aan het rondcrossen is.”

Het is de hoop van menig ouder hier. Nu de paasvakantie meer van een herfstvakantie weg heeft, zitten heel wat ouders met de handen in het haar over hoe ze twee weken hun thuiszittende kinderen moeten bezighouden. “Met dit slechte weer vallen nogal wat opties weg", beaamt Jordi (31). “Je kunt wel eens gaan zwemmen of naar de cinema, maar dan houdt het snel op. Dan is dit wel een leuke afwisseling voor de kinderen. Voor mij is dit toch eerder een opoffering.” (lacht)

Beeld © Eric de Mildt

Jordi is een actieve ouder die zijn dochter van nabij opvolgt bij het ballenbad. Andere ouders, zoals Benoît (45), herontdekken het kind in zichzelf door samen met de kroost een huis met grote legoblokken te bouwen. Ouders van iets oudere kinderen proberen dan weer op een andere manier het beste te maken van de lange wachttijd. Je zou het zonder noisecancelling hoofdtelefoon niet willen proberen, maar toch zitten enkelen te midden van het gezoem, gekletter en geschreeuw doodleuk een boek te lezen. Saboua (29), trouwe klant van de binnenspeeltuin, maakt er geregeld een namiddag vrij om te werken terwijl dochterlief op het klimparcours ravot. “Maar dan moet ik me beperken tot de hersenloze taakjes, want veel meer dan dat lukt hier niet.”

Nog dapperder zijn Marcel Hoskens (71) en Greta de Ridder (63), die de namiddag vullen met het doorsnuisteren van archiefmateriaal ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van muziekvereniging de Xaverianen. “Ik ben een metaalbewerker, al dat omgevingslawaai gaat zo over me heen", zegt Marcel. Het is zijn eerste keer hier, maar het blijkt voor herhaling vatbaar. “Mochten we nu thuis zitten, dan raken de kleinkinderen elkaar sowieso beu en zou er ruzie volgen. Hier kunnen ze zich uren bezighouden zonder dat wij veel hoeven te doen.”

Eindelijk

De uitbaters van binnenspeeltuin wrijven zich in de handen. Eindelijk zien ze weer de drukte van weleer, na twee jaar coronamiserie. Maandenlang was de binnenspeeltuin gesloten of mochten ze alleen openblijven met strenge en moeilijk te handhaven regels. “Kinderen mochten het mondmasker uitdoen als ze aan het spelen waren. Maar natuurlijk konden wij nooit de hele zaal in de gaten houden en kijken wanneer kinderen aan het spelen waren en wanneer niet", zegt jobstudente Soraya (20).

Beeld © Eric de Mildt

En zoals de meeste sectoren bleven ook de binnenspeeltuinen niet gespaard van de vaak warrige communicatie van de overheid. Zo bleek op 4 december vorig jaar in het koninklijk besluit plots vermeld te staan dat de binnenspeeltuinen tijdelijk moesten sluiten, terwijl daar op het daaraan voorafgaande Overlegcomité niets over gezegd was. “Een catastrofe”, herinnert uitbaatster Nevine Letestu (50) zich. “Het was frustrerend dat heel wat andere zaken als bowlingbanen of horeca wel open mochten blijven. We voelden ons gediscrimineerd.”

Door die verstrenging zagen ze de kerstvakantie, normaal de meest winstgevende periode, in het water vallen. Ook de krokusvakantie was weinig soeps, vooral door het mooie weer. Nu loopt het anders. Dat zie je ook aan de reservaties voor verjaardagsfeestjes: zaterdag alleen al vonden er meer dan twintig plaats.

Beeld © Eric de Mildt

“Ik ben zo blij dat we hier weer kunnen komen", zegt Naima (30), die het verjaardagsfeestje van de dochter van haar vriendin Carol bijwoont. Vroeger kwamen de twee hier regelmatig, maar door corona was dat lange tijd niet mogelijk. “Dat was een zware periode. Aangezien we geen tuin hebben bij ons appartement, voelden we ons allemaal nogal opgesloten. En aan kinderen kun je moeilijk uitleggen hoe dat komt, zij vervelen zich gewoon.”

Nu het weer kan, is ze van plan om weer minstens maandelijks naar de speeltuin te komen. Voor haar een kans om weer eens bij te praten met haar vriendin, voor haar zoontje Elias (7) een welgekomen afwisseling. Hij komt net afgelopen om te vragen of hij ondanks de regen naar het buitenspeelplein mag. Naima zucht: “Nu hebben ze al die ballenbaden, gocarts en glijbanen hier binnen, is het nog niet genoeg. Voor kinderen moet het altijd meer zijn. Ik ben van plan te blijven tot het sluitingsuur. Dan is hij hopelijk goed moe vanavond.”