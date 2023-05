‘Een paardenstaartje moest schedelbreuk verbergen’: ouders Sara (3) willen uitleg van crèche

Said Sakhi kwam in 2012 vanuit Afghanistan aan. Zijn echtgenote volgde later. Hij spreekt sappig Gents, zij volgt volwassenenonderwijs Nederlands. Hierdoor brengt ze sinds maart dochter Sara (3) elke woensdag om 12.30 uur naar een crèche in het centrum van Zelzate.

Rond 13 uur, zo merkte hij achteraf, kreeg Sakhi een mail van de crèche. “Er stond in dat Sara was gevallen en dat we ons geen zorgen hoefden te maken”, vertelt hij. “Ik werk in de bouw, dan heb je niet de gelegenheid om om de tien minuten je mail te checken. Ik merkte de mail pas rond tweeën op, maar kon er niet uit opmaken dat er reden was om me ergens zorgen over te maken. Peuters vallen de hele tijd.”

‘Tegen deur gelopen’

Sara was altijd al een zorgenkindje. Ze werd een maand te vroeg geboren met een hartprobleem en woog 800 gram. De eerste twee jaar van haar leven bracht het meisje voor een groot stuk in het ziekenhuis door. “Maar ze kwam erdoor”, zegt haar moeder. “Ze is een sterk meisje.”

Het was zij die woensdag rond vieren na de taalles Sara ophaalde. Het kind had een buil en blauwe plek op het voorhoofd en bloedde aan haar lip. Er was een tand doorheen gegaan. “Maar ze kon ook niet meer zelfstandig staan”, gaat Sakhi verder. “En wat haar moeder ook meteen opviel, was dat haar paardenstaartje anders was dan ze eerder op de dag zelf had aangebracht. Het was een ander elastiekje. En het staartje was op een andere plek dan eerst. Het was helemaal geen zicht.”

De ouders haalden er meteen de huisdokter bij, die enkel kon adviseren om het kind naar de spoed te brengen. In AZ Alma in Eeklo werd een schedelbreuk vastgesteld. “Toen pas werd het duidelijk”, zegt Sakhi. “Dat paardenstaartje was bedoeld om een schedelbreuk te verbergen. Het moet een heel zware val zijn geweest. De mensen in het ziekenhuis zeiden ons dat Sara net zo goed gestorven had kunnen zijn. Ik zeg niet dat de mensen in de crèche wisten hoe ernstig het was, maar het was ernstig genoeg om medische hulp in te roepen. Tegen ons gaven ze als uitleg dat Sara tegen een muur was gevallen. Nadat ik naar de politie was getrokken en men de mensen van de crèche ging ondervragen, heette het dat ze tegen een deur was aangelopen.”

Sara is intussen terug thuis: vier dagen na wat haar in de crèche ook mag zijn overkomen, is ze opnieuw een drukke peuter. Ze kwakt voortdurend haar knuffels tegen de grond. Wat haar exact is overkomen blijft onduidelijk. “Duidelijk is wel dat men er gewoon mee dacht weg te komen”, zegt Sakhi. “Omdat, en daar lijkt het toch wel heel sterk op, men vindt dat men geen rekenschap verschuldigd is aan een moeder die hier nog niet lang genoeg woont om goed Nederlands te spreken.”

Het parket in Gent voert een onderzoek. Said Sakhi wordt deze week opnieuw bij de politie verwacht. Een vraag om uitleg aan het kinderdagverblijf bleef onbeantwoord.