Eén opvallende afwezige in Moskou: waar was de opperbevelhebber van het Russische leger?

Normaal gezien is Gerasimov elk jaar van de partij op de parade ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning op 9 mei, samen met minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Dit jaar was enkel die laatste aanwezig bij de schouwing van de troepen. Ook in de publiekstribune ontbrak Gerasimov, en evenmin was hij bij Russisch president Vladimir Poetin te zien bij de kranslegging voor de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

Gerasimovs afwezigheid voedt opnieuw de speculatie dat hij een tiental dagen geleden gewond is geraakt bij een Oekraïense artillerie-aanval op een Russische commandopost in de buurt van Izjoem in bezet gebied in Oekraïne. Daarbij kwamen verschillende hoge officieren om het leven en raakten verschillende anderen gewond. Volgens onbevestigde berichten was ook Gerasimov hoogstpersoonlijk op het slagveld aanwezig, en raakte hij bij het bombardement gewond. Hij zou granaatscherven in het been hebben gekregen en daarop naar een Russisch ziekenhuis zijn overgebracht.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat ervan uit dat Gerasimov in de commandopost is geweest, maar kan tot nu toe niet met zekerheid zeggen of hij er nog was tijdens het bombardement. De stafchef van het Russische leger zou enkele dagen aan het front in de Donbas verbleven hebben voor een inspectieronde, en mogelijk heeft het Oekraïense leger daar dankzij spionage lucht van gekregen. Sinds de gebeurtenissen is van Gerasimov niets meer vernomen.