Een op vier werknemers die weggaan doet dat binnen het jaar: ‘Mijn eerste werkervaring was vooral tijdverlies’

Een op de vier werknemers die ontslag nemen of krijgen, vertrekt na minder dan een jaar bij zijn werkgever te hebben gewerkt. Dat snelle personeelsverloop is een groot probleem voor bedrijven.

Jasper De Decker (22) uit Vorselaar had nog maar net zijn diploma commerciële communicatie op zak toen hij vorige zomer via LinkedIn al zijn eerste jobaanbiedingen kreeg. “Ik wilde eigenlijk in de evenementensector werken, maar ik wist nog niet goed waaraan en waaraf”, zegt hij. “Toen werd ik gerekruteerd door een investeringsvastgoedmakelaar met mooie beloftes: ik zou een auto krijgen, een mooie commissie en een plekje in het nieuwe kantoor in Antwerpen.”

Die verwachtingen werden niet ingelost. “Ik moest iedere dag naar het kantoor in Gent rijden. Die commissies behalen, bleek moeilijker dan aangekondigd en na een maand voelde ik ook dat ik niet achter het product – hotelvastgoed – stond.” In november werd zijn contract in samenspraak beëindigd. De pas afgestudeerde Kempenaar kon aan de slag als accountmanager bij The Event Pilots, een evenementenbureau in Mechelen. “Achteraf gezien was ik beter ineens die richting uitgegaan. Mijn eerste werkervaring was vooral tijdverlies, al heb ik er wel uit geleerd dat sommige jobs mooier worden voorgesteld dan ze zijn. Al die loze beloftes, wie heeft daar wat aan?”, zegt De Decker.

Van alle contracten die in 2021 werden stopgezet, gebeurde dat in een kwart van de gevallen binnen het jaar. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Acerta op basis van de gegevens van 260.000 werknemers in 40.000 bedrijven. Soms vertrok de werknemer op eigen initiatief (30,9 procent), soms kwam het initiatief van de werkgever (30,9 procent) of was het vertrek in wederzijds overleg (34,4 procent). “Het is goed dat er beweging zit in de arbeidsmarkt, maar het snelle personeelsverloop baart bedrijven toch zorgen”, zegt Hannelore Van Meldert, experte talentontwikkeling bij Acerta. “Als je binnen het jaar afscheid neemt van een werknemer terwijl de samenwerking duurzaam bedoeld was, is dat geen gunstige investering van tijd en geld, zowel voor het individu als voor het team.”

Volgens Acerta is er weliswaar een licht dalende trend in het personeelsverloop, maar doet de arbeidskrapte extra alarmbellen afgaan. “Een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werkgevers al lang blij zijn dat er überhaupt kandidaten zijn”, zegt Van Meldert. “Werkgevers zijn zich ervan bewust dat de kandidaat met het perfecte profiel niet bestaat. Bovendien is succesvolle onboarding (nieu­we werk­ne­mers in­wer­ken in de or­ga­ni­sa­tie, EB) in coronatijden een stuk uitdagender. Als mensen nauwelijks naar de werkvloer mogen, is het moeilijker om een band op te bouwen. Daarnaast hebben werknemers door de arbeidskrapte veel meer vertrouwen dat ze elders aan de slag kunnen als ze dat willen.”

Vooral kmo’s blijken zwaar getroffen door het snelle personeelsverloop. In bedrijven met minder dan tien werknemers wordt meer dan 30 procent van de stopgezette contracten al binnen het jaar afgebroken. In grote bedrijven (met 200 tot 1.000 werknemers) ligt dat percentage maar rond 15 procent. “Als een werknemer in een kmo vertrekt, weegt dat zwaarder op de organisatie. Het snelle personeelsverloop en de arbeidskrapte leiden bij kmo’s vaak tot een vicieuze cirkel. Iemand vertrekt, waardoor er weer een groot gat valt. De werkdruk bij de bestaande medewerkers stijgt, en het opnieuw opleiden van een nieuwe medewerker brengt ook weer tijd met zich mee. Kmo’s kunnen dus best extra inzetten op het versterken van de betrokkenheid van werknemers binnen het eigen team. Waarom zou iemand bij je willen werken en blijven werken? Door in te zetten op zinvolheid, betrokkenheid, opleidingen en bijscholingen kunnen kmo’s zich sterker positioneren om het personeelsverloop te beperken.”

Twee sectoren doen het opvallend beter dan het gemiddelde. In de chemiesector vertrekt amper 14,6 procent van de werknemers binnen het jaar. In de social profit is dat 19,2 procent. Dat heeft volgens Van Meldert te maken met de hoge verloning binnen de chemie, en de zingeving die mensen in de sociale sector vinden. “Het is ook een sector waar de studies al richtinggevend zijn.”