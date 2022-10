Een op de vier kleuters kampt met overgewicht: zo verleidt marketing uw kinderen tot junkfood

Tony de Tijger, K3-koeken, kidfluencers die kwansuis een cheeseburger verorberen en nog veel heimelijkere methodes: ongezond eten vindt op allerlei slinkse manieren de weg naar uw kinderen. Gevolg: steeds hogere obesitascijfers. De Hoge Gezondheidsraad vraagt maatregelen om de marketing van ongezonde voeding voor kinderen aan banden te leggen.

Ongeveer een op de vier kleuters, een op de zes kinderen en een op de negen pubers in België kampt met overgewicht. En dat aantal stijgt jaar na jaar. Dat kinderen liefst een derde van hun dagelijkse energie-inname halen uit bewerkte, vaak ongezonde voedingsmiddelen speelt een enorme rol in deze evolutie.

Nu vinden kinderen chips, frisdrank of koekjes natuurlijk gewoon lekker, maar er is meer aan de hand. Zulke snacks zijn vaak goedkoper dan gezondere producten én ze krijgen de wind in de zeilen dankzij uitgekiende marketingcampagnes. Je kunt het kinderen moeilijk kwalijk nemen dat ze hun neus ophalen voor kerstomaatjes of banaan, als ze ook K3-koeken kunnen kiezen, een McDonalds Happy Meal met SpongeBob-figuurtjes of een doos gesuikerde cornflakes waar Tony de Tiger op prijkt. En die populaire figuren zijn slechts één manier waarop ongezond eten de weg vindt naar de kindermaag.

Vrijwillig engagement

De Hoge Gezondheidsraad vraagt met aandrang dat overheden, van de Europese Unie tot lokale gemeentebesturen, regelgeving invoeren om kinderen tot 18 jaar te beschermen tegen reclame voor ongezonde voeding. Vandaag is die regelgeving beperkt, en ook de engagementen die de voedingsbedrijven zelf zijn aangegaan, zoals de European Pledge, blijken lang niet voldoende.

“Het probleem met die vrijwillige engagementen is dat bijlange niet alle voedingsbedrijven daarin betrokken zijn”, zegt voedingsdeskundige Stefanie Vandevijvere (Sciensano), die de adviesgroep binnen de Hoge Gezondheidsraad leidde. Dat is niet het enige probleem met die vrijwillige engagementen: vaak zijn hun voedingsnormen niet streng genoeg, en ze slagen er niet in om de hoeveelheid reclame voor slechte voeding te verminderen. “We zien bijvoorbeeld wel minder reclames voor ongezonde voeding tussen kinderprogramma’s, maar tussen andere programma’s is er net méér reclame gekomen. Op die manier worden kinderen nog altijd aan evenveel commercials voor ongezonde voeding blootgesteld.”

Dat kan strenger, menen de onderzoekers. Zij pleiten voor een verbod op reclame voor ongezonde voeding tussen zes uur ‘s ochtends en elf uur ‘s avonds. Daarnaast vraagt de gezondheidsraad om reclames voor kinderen te bannen op plekken waar kinderen samenkomen, zoals scholen, crèches en sportclubs. Tot slot zouden ongezonde producten niet langer stripfiguren en andere mascottes op hun verpakkingen mogen drukken om kinderen aan te trekken.

Online verleiden

Tot dusver de relatief ‘eenvoudige’ maatregelen. Veel lastiger te reguleren zijn de vele sluikreclames die verscholen zitten op sociale media of andere jongerenkanalen – vaak buiten het zicht van de ouders. Denk bijvoorbeeld aan advergames, online spelletjes die door voedingsbedrijven ontwikkeld zijn om jongeren spelenderwijs bekend te maken met hun product. Zo bracht KFC Snack! in the Face uit, een online game die verdacht veel leek op het immens populaire Angry Birds.

Daarnaast zijn er de kidfluencers: kindsterren op Youtube die een gigantisch en jong publiek lokken met video’s waarin ze gamen of cadeautjes uitpakken. Dat publiek beseft niet hoeveel van die kidfluencers geld verdienen door reclame te maken voor voedingsmerken. Een studie in het academisch tijdschrift Pediatrics analyseerde 400 video’s en kwam tot de conclusie dat 90 procent van de voeding die erin verscheen ongezonde producten als frieten, milkshakes of cheeseburgers waren.

“Het probleem is dat veel van die kidfluencers hun eigen boodschap mengen met reclame”, zegt professor communicatiewetenschappen Liselot Hudders (UGent), die ook meewerkte aan het advies van de Hoge Gezondheidsraad. “Dat maakt het voor kinderen die naar die video’s kijken erg moeilijk om te bepalen: wat is hier nu reclame en wat niet?”

Het is dan ook zaak om op die nieuwe media meer grip te krijgen. Dat kunnen strengere regels zijn rond voedselpromotie voor vloggers in België. Of je kan voedingsfabrikanten verbieden om gesponsorde advertenties te tonen bij video’s die zich op kinderen richten. Ook kunnen ouders er zelf iets aan doen, zegt Hudders, door hun kroost ‘reclamewijs’ te maken. “Kijk eerst eens mee naar de filmpjes die kinderen bekijken. Dan kun je er een gesprek over opstarten en hen uitleggen waarom sommige snacks minder goed zijn dan ze lijken.”

Maar eerst moet er een cultuurverandering rond eten, menen de onderzoekers. Dat sluit aan bij de ‘gezondheidsshift’ die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor ogen hebben. Zij willen ongezondere voeding meer belasten en gezondere producten goedkoper maken. Het Verenigd Koninkrijk geeft de richting aan: de regering voerde er in 2018 een suikertaks op frisdrank in. Een jaar later kreeg men in de Britse huishoudens al 10 procent minder suiker via frisdranken binnen. “Een veel effectievere maatregel dan de jarenlange engagementen van de voedingsindustrie”, zegt Vandevijvere.