Een op de vier Belgische jobs in gevaar door AI, waarschuwt OESO

Zesentwintig procent van de jobs in België dreigt vervangen te worden door artificiële intelligentie (AI). Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Maar kunnen we de kennis van ingenieurs zomaar inwisselen voor AI?

Volgens een nieuw OESO-rapport loopt 27 procent van alle jobs van de OESO-lidstaten risico om vervangen te worden door artificiële intelligentie of een andere vorm van automatisering. Ons land ligt met 26 procent pal op het gemiddelde. De toon van het rapport laat niets aan de verbeelding over: we staan aan de vooravond van een ‘AI-revolutie’ die onze arbeidsmarkt grondig zal hertekenen.

Zowat alle jobs komen in het vizier. De doemscenario’s over zelfscankassa’s in de supermarkt of robots in de industrie verbleken bij de schokgolf die AI veroorzaakt. Opvallend is dat het vooral om hoogopgeleide jobs gaat. Volgens de OESO kan AI tot jobverlies leiden bij juristen, bankiers en dokters; jobs die voordien gespaard bleven van automatisering. Met een enquête in 23 landen onderzocht OESO welke banen nu al het meest in aanraking komen met AI. In de top vijf prijken bedrijfsspecialisten, ingenieurs en boekhouders. In de top tien staan ook helpdeskmedewerkers en leerkrachten. Aan de andere kant van het spectrum staan laagopgeleide profielen: arbeiders en keukenpersoneel.

AI-chatbot

“Artificiële intelligentie kan ook taken automatiseren die veel denkwerk vragen”, zegt Stijn Broecke, econoom bij OESO en één van de auteurs van het rapport. “Routinetaken kunnen we al automatiseren met software en robots. AI kan nu ook zelfstandig nieuwe informatie verwerken en met eigen ‘ideeën’ komen. Dat is volledig nieuw”, zegt Broecke. Wie zelf al eens de slag ging met een AI-chatbot zoals ChatGPT merkte het al: het systeem is een expert in álles. Je kan het vragen om iets af te toetsen aan de Belgische wetgeving of zelfs om advies te geven over een medisch probleem. Voor juristen, ingenieurs, journalisten of zelfs dokters kan dat een grote hulpbron zijn.

Stijn Broecke, OESO-econoom. Beeld OECD

“Het gaat zo snel dat we heel goed moeten nadenken welke jobs we willen overlaten aan AI en welke niet. Bij elke grote technologische verandering zien we een impact op de arbeidsmarkt. Dat is normaal. Maar de snelheid en de schaal van de ontwikkeling van AI baren me zorgen”, zegt Broecke. Nu al gebruikt een vierde van de Vlaamse ondernemingen AI. UGent peilde in opdracht van de Vlaamse overheid vorige zomer naar het gebruik van AI in Vlaamse ondernemingen, de ‘AI-barometer’ en dat was nog voor de grote doorbraak van ChatGPT afgelopen najaar.

Discriminatie

Blindelings vertrouwen op AI is geen goed idee, want ChatGPT verzint geregeld informatie. De OESO waarschuwt dat we erover moeten waken dat bedrijven AI niet enkel inzetten om kosten te besparen. “Zonder nadenken jobs met AI vervangen brengt risico’s met zich mee”, zegt Broecke. “AI-systemen worden getraind met menselijke teksten en data. Daardoor nemen ze soms vooroordelen over van de mens. Pakweg het hr-departement van een bedrijf volledig overlaten aan AI kan gevaarlijk zijn. Discriminatie door AI kan dan een probleem worden”, zegt Broecke.

“Er is dringend actie nodig om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en betrouwbare manier wordt gebruikt”, valt te lezen in het rapport. “In Europa hebben we sterke wetten die ons beschermen tegen discriminatie en onze privacy bewaken”, zegt Broecke. “We moeten aftoetsen of die vandaag voldoende zijn. Want als een AI-systeem je onterecht slecht behandelt, wie is dan verantwoordelijk?”, zegt hij. Recent keurde het Europees Parlement een verregaand wettelijk kader rond AI goed. Ontwikkelaars zouden zelf de risico’s in kaart moeten brengen. Maar door het trage wetgevende proces van de EU zou de finale versie van de wet pas tegen 2026 in werking treden.