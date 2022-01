‘Eén op de twintig scholen al dicht’ door besmettingen

Sinds de herstart na de kerstvakantie heeft de Arteveldehogeschool via de zogeheten Teacher Tapp - een app die leerkrachten dagelijks bevraagt - regelmatig gepolst naar de gevolgen van corona op school.

Op 21 januari gaf 5 procent van de ­1.266 bevraagde leerkrachten aan dat de school volledig dicht was, vooral in het middelbaar. Op een totaal van 3.800 middelbare en basisscholen zou dat betekenen dat 190 scholen naar afstandsonderwijs hebben moeten overschakelen. Op het hoogtepunt in ­november en december waren 'slechts' 150 scholen volledig dicht.

Enige nuance is wel geboden. Hoewel Teacher Tapp een behoorlijk ­representatief staal van de leerkrachten bereikt, mogen de resultaten niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar het volledige Vlaamse onderwijs. Het kabinet van minister van ­Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt pas komende woensdag de ­officiële cijfers bekend.

Feit is dat het onderwijs kraakt onder de besmettingen en quarantaines en achter de cijfers van de schoolsluitingen schuilt nog een veelvoud aan scholen waar het ­momenteel pompen of verzuipen is.

Het doet het onderwijs er weer voor pleiten om de quarantaineregels te versoepelen, en enkel zieke kinderen te testen en thuis te houden. "De beleidsmakers zeggen allemaal dat het ­onderwijs prioritair is, maar in de feiten zijn we onze scholen aan het sluiten", zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.

