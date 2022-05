Eén op de drie reizigers laat De Lijn links liggen: ‘We zitten echt op het bot’

Ruim twee jaar na de start van de coronacrisis heeft De Lijn nog altijd 35 procent van haar reizigers niet terug. Afwezige chauffeurs, geschrapte ritten en besparingen blijven haar parten spelen. Komen de reizigers ooit nog terug?

“We zitten echt op het bot.” Dertig jaar nadat hij als verkeersminister aan de wieg stond van de beloftevolle Vlaamse vervoersmaatschappij vindt Johan Sauwens (cd&v) zijn kindje in zorgwekkende staat terug. De kersverse voorzitter van de raad van bestuur kan niet anders dan vaststellen dat De Lijn vecht om haar overleven. “We zijn veel te ver gegaan in de besparingen”, zei hij dinsdag bij de voorstelling van de jaarresultaten in Mechelen. “We kunnen moeilijk een bus laten rijden met minder dan één chauffeur.”

35 procent van de reizigers die afhaakten door corona zijn vandaag nog altijd niet teruggekeerd. Directeur-generaal Ann Schoubs wijt dat aan het thuiswerk, de populariteit van de fiets en voor een stuk ook aan de ‘stigmatisering’ van het openbaar vervoer, dat pas vorige week de mondmaskerplicht zag wegvallen. “Haast nergens moest je nog een mondmasker dragen, behalve op de bus en de trein.” Ze hoopt dat het onveiligheidsgevoel bij twijfelaars nu zal afnemen. Al lijkt smetvrees niet het meest acute probleem voor de busmaatschappij.

Stilaan dringt zich een existentiële vraag op. Komen de afgehaakte reizigers ooit terug? Als we naar de tevredenheidscijfers van 2021 kijken, zien we op zich wel een hoopvolle knik naar boven: 65 procent van de reizigers geven De Lijn een score van zeven op tien of hoger. Maar de grillen van de coronacrisis maken vergelijken met andere jaren moeilijk. Bovendien kampt De Lijn met een paar hardnekkige ziektes die maar niet genezen geraken, zoals een gebrek aan chauffeurs en geschrapte ritten.

Boksbal

In april van dit jaar reed bijvoorbeeld 1 op de 50 bussen niet uit omdat er geen chauffeur beschikbaar was. In de helft van de gevallen lag dat aan corona, in de andere helft aan een staking. Ook dinsdag lagen de bussen en trams gedeeltelijk stil. “Wij stellen het stakingswapen niet in vraag, maar we roepen wel op om het niet al te vlug boven te halen”, zegt Sauwens. Hij is het beu dat De Lijn “een boksbal is waar iedereen op kan kloppen”.

Dat laatste is ook een boodschap aan Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld), want de toplui maken er geen geheim van dat De Lijn dringend extra centen nodig heeft. “In Antwerpen moeten trams nu al trager rijden omdat de tramsporen in slechte staat verkeren”, zegt Schoubs. “Ook in Gent zitten we met problemen. De achterstand in investeringen begint zijn tol te eisen.”

De Vlaamse regering en De Lijn zitten volop in de onderhandelingen over een nieuw beheerscontract voor de komende jaren. Behalve meer budget eist De Lijn extra flexibiliteit in het bepalen van het aanbod en de tarieven. “De ambitie is om nog voor de zomer te landen”, bevestigt Peeters, zonder vooruit te lopen op het akkoord.

Niet alleen in Vlaanderen bloedt het openbaar vervoer door corona. Ook de NMBS, de Brusselse MIVB en andere Europese organisaties klimmen nog altijd uit het dal.