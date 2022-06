Een op de drie kinesisten binnenkort niet meer geconventioneerd: ‘Schandalig dat de patiënt hier de dupe van wordt’

“Ik heb hier echt wakker van gelegen”, zegt kinesist Ann De Zitter (49). Vanaf 1 juli volgt ze niet langer de tarieven van het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit (RIZIV), want ze heeft de nieuwe conventie niet ondertekenend. “Het is schandalig dat de patiënt hier de dupe van wordt, maar ik kon niet anders. De nieuwe tarieven zijn gewoon niet realistisch.”

Ze is niet de enige die deze keuze maakt. Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat net geen derde van de kinesisten de nieuwe conventie niet tekent. Hierin worden de honoraria en de voorwaarden voor terugbetaling van de ziekenfondsen bepaald. Het aantal niet-ondertekenaars ligt zo drie keer hoger dan de vorige keer, toen 83,4 procent van de kinesisten akkoord ging. Voor de patiënten die vanaf 1 juli therapie volgen bij een kinesist die de conventie niet tekende, verandert dat nogal wat. Hun kinesist kan voortaan zelf zijn of haar tarieven kiezen, en daarnaast krijgen de patiënten een kwart minder terugbetaald van de ziekenfondsen. Alleen patiënten die een verhoogde tegemoetkoming krijgen, betalen nog steeds de tarieven van de conventie.

Kostenplaatje

Vooral voor patiënten die voor een lange tijd therapie moeten volgen, zal het kostenplaatje hoger oplopen. Zoals voor Anke Santens. Haar dochter Sanya (9), die een beperking heeft, gaat twee keer per week naar de kinesist om op hersenontwikkeling en motoriek te trainen. Dit is cruciaal om progressie te maken in rekenen of schrijven, maar ook voor andere vaardigheden zoals alleen de straat oversteken. “Voor we met therapie begonnen, moest alles via thuisonderwijs. Vandaag is ze in staat om deeltijds naar school te gaan. Ze zou niet meer zonder kunnen.”

Santens was verbaasd toen ze een brief kreeg van haar kinesist, met de melding dat ze nieuwe conventie niet ondertekent en de therapiesessies dus flink zullen opslaan. “Voor ons is dit heel pijnlijk. Als de kinesist opeens dubbel zo duur wordt, gaan we niet anders kunnen dan een hobby van haar laten vallen. We moeten keuzes maken.” Ze hoorde al van andere patiënten uit de praktijk die noodgedwongen de kinesitherapie laten vallen. Toch neemt ze de kinesist niks kwalijk. “Ik begrijp wel waarom ze het doen, want zij staan ook met de rug tegen de muur.”

Akkoord

Aangezien er geen akkoord gevonden werd met Axxon, de organisatie die de kinesisten vertegenwoordigt, werd de tekst waarop het akkoord afsprong aan elke afzonderlijke kinesist voorgelegd. “We hebben een studie laten doen waaruit blijkt dat een kostendekkend uurtarief voor een kinesist rond de 72 euro moet liggen”, zegt woordvoerder Peter Bruynooghe van Axxon. Met de 52 euro die het RIZIV voorstelt, kom je er dus niet.” Zelfstandige kinesisten moeten geregeld nieuw materiaal aankopen of bijscholingen volgen. Dat zijn vaak flinke investeringen. “Als ik elke patiënt een kwaliteitsvolle behandeling wil geven die gebaseerd is op de nieuwste wetenschap, dan kom ik er gewoon niet met die nieuwe tarieven”, zegt De Zitter.

Wat al helemaal op weinig begrip kan rekenen, is het bedrag van de verplaatsingsvergoeding: 1,13 euro. En dat terwijl verplaatsingen tot bij het huis van de patiënt steeds vaker voorkomen, door de vergrijzende bevolking. “Dit bedrag is veel lager dan bij andere zorgverleners”, betreurt De Zitter.

Dat er zo veel kinesisten de conventie niet ondertekenden, moet volgens Bruynooghe tot nadenken stemmen over de verschillende spelregels die gelden bij verschillende medische beroepen. Als patiënt bij een niet-geconventioneerde kinesist krijg je een kwart minder terugbetaald dan bij een niet-geconventioneerde. Bij artsen of tandartsen is dat onderscheid er niet.

Logopedisten

De beroepsvereniging vreest dat nog meer mensen de nieuwe conventie voor 2023 niet zullen ondertekenen. “In onze bevraging gaf een kwart van de mensen die de conventie wel ondertekenden aan dat ze dat volgend jaar niet zouden doen als er niks verandert”, zegt Bruynooghe. Dat kan gevolgen hebben, want als meer dan 60 procent van de kinesitherapeuten niet ondertekent, wordt die conventie automatisch verworpen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat er 30 miljoen extra middelen naar de sector gaan bij deze nieuwe conventie. Toch toont hij ook begrip voor de kinesisten. “Ik zal deze bezorgdheid meenemen naar de begrotingsonderhandelingen en kijk bovendien uit naar het begrotingsvoorstel dat de actoren van de ziekteverzekering in dit kader zullen doen.”

Bij de logopedist dreigen mensen straks evengoed meer te moeten betalen. De logopedisten moeten tegen 14 juli aangeven of ze de nieuwe tarieven volgen. “Wij hebben traditioneel een erg hoge ondertekeningsgraad van boven de 99 procent, maar ik vrees dat deze conventie de druppel zal zijn die de emmer doet overlopen”, zegt Stefaan Lefevere van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Uit een bevraging van de beroepsvereniging begin dit jaar bleek nog dat zes op de tien vonden dat het werk met de huidige honoraria niet meer leefbaar is. “Eigenlijk word je voor de keuze gesteld: deconventioneren om het leefbaar te houden of uit het beroep stappen.”