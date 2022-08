Al sinds 2017 meet het Nationale Geluksonderzoek van UGent-NN het niveau van eenzaamheid bij de Belgen. Het aantal mensen dat ‘matig eenzaam’ is, daalde ten opzichte van de laatste meting. Dat heeft wellicht te maken met het wegvallen van enkele coronamaatregels die onze sociale contacten moesten beperken. Tegelijk is er echter een verdere toename van het aantal mensen dat ‘erg eenzaam’ is.

De hoogste niveaus van eenzaamheid komen voor bij mensen die werkloos of langdurig ziek zijn. Bij die groepen voelt respectievelijk 49 en 56 procent zich ‘erg eenzaam’. Dat is 17 en 24 procent meer dan het Belgische gemiddelde. Verdere uitschieters zijn het hoge niveau van eenzaamheid bij studenten: 47 procent voelt zich ‘matig eenzaam’. Opsteker is dat de onderzoekers het hoogste percentage ‘niet-eenzame’ mensen vonden bij gepensioneerden. 36 procent voelt zich ‘niet eenzaam’ en slechts 25 procent ‘heel eenzaam’, 7 procent onder het Belgische gemiddelde.

De hoge eenzaamheidsniveaus komen het algemene geluksgevoel niet ten goede. Zo hebben mensen die ‘erg eenzaam’ zijn 22 procent minder kans om gelukkig te zijn. “Eén op de drie Belgen voelt zich ‘erg eenzaam’ en dat is veel te veel”, zegt prof. dr. Lieven Annemans, die het onderzoek leidde en ook auteur is van Geluk vinden zonder het te zoeken. “Lokale besturen kunnen daar iets aan doen door meer mensen bij het maatschappelijk leven te betrekken. We kunnen daar ook zelf iets aan doen door meer kwaliteitsvolle en warme contacten en verbinding.”