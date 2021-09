Een oog, een wenkbrauw en een neus. Meer krijgen we van Kanye niet te zien in Wijnegem

“Kain West? Nog nooit van gehoord. Bent u dat misschien?” De oudere vrouw van het karakollenkraam op de markt van Wijnegem is duidelijk nog niet op de hoogte van het laatste nieuwtje en de bekende protagonist in het verhaal. Haar kleinzoon probeert haar uit te leggen wie Kanye West is, maar het Amerikaanse hiphopicoon doet geen enkel belletje rinkelen. “Allez, van Kim Kardashian.” Hij tekent met zijn handen brede welvingen in de lucht, die de ex-vrouw van West moeten voorstellen. “Die mee eur gat.”

Die ochtend lijkt het maar matig te boeien in Wijnegem. Als het ergens over de tongen zou moeten gaan, dan wel bij vishandel Romain Costermans, maar ook daar halen ze de schouders op. “De jongere generatie, die zei er precies wel iets van.” Het groepje tieners dat verderop een broodje verorbert, schudt al wat heftiger de hoofden en bloost bij de nabijheid van god. “We gaan straks misschien eens kijken, al geloof ik echt niet dat hij hier iets gekocht heeft”, vertelt Tilli-Louise (17). “Het is hier zo ... doods.”

Op sociale media was het voer voor grappenmakers, maar het nieuws dat donderdagavond bekendraakte, lijkt voorlopig overeind te blijven. Volgens Het Laatste Nieuws kocht de superster een stulpje op de Kanaal-site van Axel Vervoordt (74), de kunsthandelaar en binnenhuisarchitect waar West al jaren nauwe banden mee onderhoudt. Vervoordt transformeerde er een oude jeneverstokerij die langs het water ligt tot een luxueus minidorp. Originele elementen, zoals de silo’s, zijn knap verweven in de site. Ook Telenet-CEO John Porter is er inwoner.

Zwarte hoodie

“Wat hem naar Wijnegem brengt?” Het notabele voorkomen van Axel Vervoordt, die we op de site ontmoeten, verraadt dat het shopping center geen rol heeft gespeeld. “De architectuur, en het kunstcentrum dat we hier hebben uitgebouwd.” Het appartement dat West kocht, zou gebruikt zijn door Vervoordt om exclusieve stukken te tonen aan de allerbeste klanten, die er ook konden verblijven. Voordien was het eigendom van de Italiaanse klassieke violist Giulio D’Alessio, schrijft Het Laatste Nieuws.

“En de privacy die hij hier vindt, speelt natuurlijk ook een rol”, aldus Vervoordt. In Wijnegem geen hordes paparazzi, al doen drie koorknapen een poging om een glimp op te vangen. Rune, Jarne en Adrian, in het laatste middelbaar, hebben geluk: “Door een coronabesmetting moeten we niet naar school”, vertelt Rune. “Een aantal maanden geleden was hij al eens in ’t Stad, maar dat hebben we gemist.” West zou toen in Antwerpen samen met Givenchy-ontwerper Matthew M. Williams aan nieuwe sneakers voor Nike hebben gewerkt. “We laten hem geen twee keer door onze vingers glippen.”

Robert Vanbree, die al 'sinds 1961' in de Stokerijstraat woont, kent West nu exact één dag. 'Een musicus, heb ik gelezen.' Beeld ID/ Kris Van Exel

Ze hebben aan de ingang van de site een “chique auto met een bodyguard” gezien. De motor van het blinkend zwarte Mercedes-busje staat zelfs te draaien, een teken dat het zo kan gebeuren – al blijkt die ronkende toestand een uurtje later vooral bij het celebritypakket van de firma te horen. De Franstalige chauffeur kan een glimlach niet wegsteken wanneer we vragen of hij op Kanye West wacht. “Peut-être.” Hij lijkt een beetje nerveus.

Dat geldt niet voor de nieuwe overbuur van West, die het van op afstand gade slaat. Peter Hoste wijst naar een van de lofts in de oude pakhuizen. “Van horen zeggen hé, maar daar zou hij gekocht hebben.” Hoste had deze week al de eer om een praatje te slaan met West. “Hier wat verderop in de straat. Hij was een wandelingetje aan het maken, en mijn hond was duidelijk fan.” Hoste zou West zelfs aan het lachen hebben gebracht, omdat hij de superster niet kende. Pas achteraf, na een zoekopdracht op YouTube, kwam het besef.

We zouden dolgraag willen vragen of West nadien ook Hoste heeft gegoogeld, of zich al aansloot bij de Facebook-groep ‘Ge zijt van Wijnegem als’. Die kans krijgen we echter niet. West loopt samen met Vervoordt in een dichtgeknepen zwarte hoodie het hoekje om op witte teenslippers, maar de camera’s doen de ster meteen omkeren. Een glimp, die krijgen we. Een oog, een wenkbrauw en een neus.

Musicus

“Dat de pers hem opwacht, vindt hij heel vervelend”, zal Vervoordt achteraf vertellen. Het busje rijdt nadien de ondergrondse garage in, maar komt een kwartiertje later zonder passagiers weer naar buiten. We zijn geringeloord, met een kluitje in het riet gestuurd. Wellicht sjeest West op dat moment al in een geblindeerde Fiat Panda rond op de Turnhoutsebaan.

Het paparazzo-brevet hebben we niet meteen verdiend. Vervoordt glimlacht bij onze onbeholpenheid, voor hem is het sterrendom een dagelijks bad. “Kanye West is een van de vele klanten, van China tot Amerika, die tot bij ons komen.” Een speciale wel. Ze kennen elkaar al ruim tien jaar, zegt Vervoordt, en delen een innige band. De Belg mocht onder andere het huis van West en Kardashian in California inrichten – kostprijs: 60 miljoen dollar.

Robert Vanbree, die al “sinds 1961" in de Stokerijstraat woont, kent hem nu exact één dag. “Een musicus, heb ik gelezen.” De meeste auto’s die over het beton denderen, doen alleszins weinig moeite om te vertragen. Iemand draait het ruitje open en zegt: “Ik zal hem wel eens bij de bakker tegenkomen zeker?”