‘Een ontnuchterende nederlaag’: buitenlandse media bezorgd na 1-2 verlies van België tegen Egypte

Video: Rode Duivels slikken vermijdbare tegengoals tegen Egypte

AS: ‘Vreemder dat het ook bij De Bruyne niet liep’

“België zendt zorgwekkende signalen uit”, schrijft het Spaanse AS. “De ploeg sneuvelde tegen Egypte, dat Salah in de rangen heeft maar niet eens aanwezig is in Qatar. De alarmen gaan aan, want België wordt naar voor geschoven als een van de kandidaten om het WK te winnen. Maar het liep stroef in de defensie - met de jonge Debast en Theate - én in de aanval, met Hazard en De Bruyne. Rond Eden zijn er zorgen. Hij is duidelijk niet in vorm en het is geen toeval dat hij in Madrid nauwelijks meetelt. Dan was het vreemder dat het ook bij de speler uit Manchester (De Bruyne, red.) niet liep. Hij miste zijn controle bij de eerste tegengoal. Die tegentreffer maakte de Belgen niet wakker. Door de defensieve problemen en de sterren niet niet thuis gaven, waren de Rode Duivels niet te redden. België is geraakt en Hazard is Hazard niet meer. Een tegenvaller voor een ploeg waar ook Lukaku ontbreekt.”

De Bruyne excuseert zich voor zijn balverlies bij de eerste Egyptische tegengoal. Beeld BELGA

The Sun: ‘Leeftijd Alderweireld begint door te wegen’

The Sun zag hoe de Belgische moraal een knak moet gekregen hebben nadat ze “hun wil niet konden opleggen aan Egypte” en “twee kinderlijk eenvoudige goals tegen kregen”. De Britse tabloid zag hoe Man City-strateeg De Bruyne na al te makkelijk balverlies in de fout ging bij de 1-0. “Het is echter de tweede tegengoal die België zorgen moet baren. Zo makkelijk dat die viel. Een hele match lang had de Belgische verdediging het moeilijk met de snelheid voorin bij de Farao’s. Dat zou weleens een probleem kunnen zijn wanneer ze straks spelers als Alphonso Davies (als de Canadees tijdig fit raakt, nvdr) in de ogen kijken. Zo had Alderweireld het erg moeilijk: zijn gebrek aan snelheid werd enkele keren duidelijk in de verf gezet door de aalvlugge Trezeguet. Alderweireld heeft nog steeds die geweldige lange crosspass in de benen, maar de 33 levensjaren op zijn teller beginnen hem parten te spelen.”

Lees ook:

‘Eden Hazard speelde echt dramatisch’: Hans Vandeweghe na de nederlaag tegen Egypte

“De Belgen waren slordig in balbezit en misten bij de afwezigheid van Lukaku duidelijk ook een aanspeelpunt voorin. Batshuayi deed zijn best, maar mist kwaliteit en is ook geen targetspits. Martínez zal ongetwijfeld bidden dat Lukaku er snel staat.”

“Dan deed Egypte het een pak beter, waardoor ze na het verlies tegen Senegal in de play-offs voor het WK hun nationale trots toch ietwat herstelden. Hun tactische plan deed het perfect. Ze zakten diep in om de Belgen vervolgens op de counter pijn te doen.”

“België blijft favoriet om als eerste te eindigen in hun poule met Canada, Marokko en Kroatië, maar dan zal het toch een pak beter moeten dan vanavond. Want dit was niet goed voor hun vertrouwen, tegen een team dat 37 plaatsen onder hen staat op de FIFA-ranking. Roberto Martínez heeft werk voor de boeg.”

Evening Standard: ‘Statische defensie te kijk gezet’

The Evening Standard heeft het over “een ontnuchterende nederlaag” voor de Belgen en zag een “stop-start affair” in Koeweit City. Een match die goed over en weer ging. Maar ook het Britse medium had vooral oog voor onze pijnpunten. “De statische defensie werd te kijk gezet bij de goal op counter van Trezeguet. De Rode Duivels toonden te weinig cohesie en weinig ritme. Vooral kapitein Eden Hazard had van dat laatste veel last. Hij zag er alles behalve goed uit. Het enige positieve is dat hij zeventig minuten in de benen heeft, net zoals Jan Vertonghen er na een blessure nog twintig kon maken.”

RMC Sport: ‘Kopzorgen voor Martínez’

“Negentig minuten lang hadden de Rode Duivels balbezit, maar ze hadden alle moeite van de wereld om gevaarlijk te zijn in het Jaber International Stadium”, zien we bij het Franse RMC SPORT. “Het is een resultaat dat Martínez kopzorgen bezorgt. Hoewel ze niet konden rekenen op Romelu Lukaku en Leandro Trossard - beiden nog herstellend - is dit geen geruststellend resultaat. De Farao’s nemen zelfs niet deel aan het WK.”