Een normale kerst zit er nog niet in: ‘Probeer vooral om vaker dezelfde mensen te zien’

Eindelijk lijkt het aantal besmettingen en hospitalisaties te pieken. Al betekent dat niet dat we tegen het eindejaar weer ongebreideld kunnen feestvieren. ‘We gaan vooral moeten proberen om vaker dezelfde mensen te zien.’

De eerder genomen maatregelen en de grotere voorzichtigheid bij de bevolking lijken zich eindelijk te vertalen in de coronacijfers. Tussen 23 en 29 november werden elke dag gemiddeld 17.862 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met nog 6 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor, maar wel minder dan het zevendaags gemiddelde van donderdag. Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) hebben we mogelijk op maandag 22 november met 25.574 besmettingen de piek bereikt.

De nog steeds lichte stijging in het weekgemiddelde komt voornamelijk omdat het aantal besmettingen onder jongeren nog steeds toeneemt. Bij de 10- tot 19-jarigen stijgt het aantal bevestigde besmettingen nog met 17 procent, bij de niet-gevaccineerde kinderen tot en met negen zelfs met 39 procent. Bij de oudste leeftijdsgroepen daalt het aantal besmettingen dan weer sterk. Mogelijk zien we daar al het effect van de boosterprik.

Ook de ziekenhuisopnames lijken af te toppen. Dinsdag werd een piek bereikt van 2.970 patiënten die op een gewone ziekenhuisafdeling liggen. Sindsdien daalt het aantal patiënten buiten de intensieve zorg.

De meest cruciale vraag is echter wanneer we de piek van het aantal patiënten op intensieve zorg bereikt zullen hebben. Op vrijdag lagen er 803 patiënten op de intensive care. Dat waren er donderdag nog 821. Voor het eerst in een maand is het aantal ic-patiënten dus iets gedaald.

Toch enige voorzichtigheid: in de vorige golven werd de piek op intensieve zorg doorgaans pas ten vroegste een week na de piek in de gewone ziekenhuisopnames bereikt. “We moeten er dus nog steeds rekening mee houden dat we over een week naar 850 tot 1.000 patiënten op intensieve zorg gaan”, zegt Van Gucht. “Al lijkt de kans groter dat we aan de onderkant van die schatting gaan uitkomen.”

Als de piek nabij is, waarom werden op het Overlegcomité de riemen dan nog wat verder aangespannen? “Vooral om te verhinderen dat we niet op dit hoge plateau blijven hangen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). “De belasting op de zorg is nu te groot, we zitten nog steeds patiënten van West-Vlaanderen naar Henegouwen te transfereren.”

De kans dat we tegen de eindejaarsperiode weer alles kunnen loslaten, lijkt klein. Al wil dat ook niet zeggen dat die eindejaarsperiode een kopie wordt van vorig jaar, toen we per gezin slechts één knuffelcontact mochten uitnodigen. “Het zal er ergens tussenin zijn”, zegt Molenberghs. “Massabijeenkomsten of veel wisselende contacten zouden onverstandig zijn. We gaan in de plaats daarvan moeten proberen om dezelfde mensen vaker te zien. En daarnaast natuurlijk inzetten op mondmaskers, ventilatie en zelftests.”