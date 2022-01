Een nieuwe dag, een nieuwe sorry: Downing Street verontschuldigt zich voor feestjes tijdens rouw om prins Philip

“Het is bijzonder betreurenswaardig dat dit plaatsgevonden heeft tijdens een periode van nationale rouw, en we hebben onze excuses aangeboden aan Buckingham Palace”, zegt de woordvoerder.

‘Sorry’ gaat dezer dagen vrij vlot over de lippen in en om Johnsons ambtswoning op Downing Street 10. Afgelopen woensdag nog erkende de premier Boris Johnson in het Lagerhuis een borrel te hebben bijgewoond tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020. En hij bood meteen zijn welgemeende excuses aan.

Vandaag kwam daar dus nog een schandaaltje bovenop. Medewerkers van Johnson vierden vorig voorjaar aan de vooravond van de begrafenis van prins Philip twee afscheidsfeestjes in de ambtswoning. Op dat moment was het Verenigd Koninkrijk in lockdown vanwege de coronacrisis en gold een officiële periode van rouw in verband met het overlijden van de prins, de echtgenoot van koningin Elizabeth II. Op de beide feestjes waren ongeveer dertig mensen aanwezig. Dat schrijft The Telegraph, die gesproken heeft met aanwezigen. Johnson zelf was er niet bij.

‘Stevig gedronken en gedanst’

Een van de feestjes op 16 april was voor James Slack, het hoofd communicatie van Johnson, het andere voor een fotograaf van de premier. De feestjes, die tot in de nacht duurden en waar volgens de krant stevig gedronken en gedanst werd, begonnen op twee verschillende plekken in het gebouw, maar voegden zich in de loop van de avond samen in de tuin. Volgens de toen geldende coronaregels mochten volwassenen niet binnen samenkomen voor sociale activiteiten en buiten met niet meer dan zes personen.

Een woordvoerder van het kabinet van de premier wilde tegenover The Telegraph niet ingaan op de feestjes, maar benadrukte dat Johnson al sinds de vorige dag in zijn residentie buiten Londen verbleef.

Een topambtenaar doet momenteel overigens onderzoek naar de beschuldigingen waarvoor Johnson zich eerder deze week al excuseerde. Maar volgens The Telegraph is dit de eerste keer dat de premier en zijn staf ervan beschuldigd worden ook in 2021 de regels te hebben overtreden.

🚨EXCLUSIVE



Number 10 held two boozy parties the night before the Queen mourned Prince Philip alone.



Staff drank and at points danced until the early hours of the night of April 16.



Hours later, the Queen went to a socially-distanced funeral for Philip. https://t.co/sWrFcOrplE — Tony Diver (@Tony_Diver) 13 januari 2022