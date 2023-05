‘Een nieuw tijdperk is begonnen’: zo keek de internationale pers naar de kroning van koning Charles

BBC: ‘Dit is geschiedenis in wording, een nieuw tijdperk is begonnen’

“Dit was geschiedenis in wording - en je moest jezelf knijpen om te denken dat je het van dichtbij zag, in Westminster Abbey”, schrijft de BBC.

“Je kon het gevoel van verwachting voelen. Het gebeurde echt hier, op een altaar vol kaarslicht, gebeden en een gloed van goud. De abdij was als in een juwelenkistje. De eerste kroning in 70 jaar was een weelderige, naadloze en vaak surrealistische ceremonie (...) Maar het was ook als een spectaculair uitbundige bruiloft, met vrienden, familie en beroemde gezichten die zich in elke hoek van de kerk verdrongen, spelend met hun telefoons, kijkend wie er nog meer was.”

“Je kunt Westminster Abbey niet binnengaan zonder het gewicht van de geschiedenis aan alle kanten te voelen. Het sijpelt van elke plaquette en elk standbeeld. Zelfs de kleding had een verhaal. De koning droeg een gewaad dat van zijn grootvader was geweest en Catherine droeg oorbellen die van Diana waren geweest. Veel gasten herinnerden zich misschien dat ze hier waren op de begrafenis van wijlen de koningin, die acht maanden geleden door dezelfde deuren naar buiten ging als het pas gekroonde paar van vandaag. Bij zulke grootse gelegenheden, momentopnamen voor de geschiedenisboeken, lopen verleden, heden en toekomst in elkaar. (...) De koets reed weg, langs een zee van zwaaiende cameratelefoons, en een nieuw tijdperk was begonnen.”

The Sydney Morning Herald: ‘Op de Windsor Schaal van Vreemdheid, ging het eigenlijk best goed’

“Als historische soaps hebben de staatsgelegenheden van de koninklijke familie de neiging om slecht te verlopen”, zo schrijft The Sydney Morning Herald. “Het feit dat Charles en Camilla levend en met alle vier ledematen intact naar Westminster Abbey kwamen, is een wonder op zich. Wat niet wil zeggen dat de dag zonder de nodige momenten van heraldische absurditeit was, maar dat het volgens de Windsor-schaal van vreemdheid eigenlijk best goed ging.”

“In termen van gezond verstand was het belachelijk, maar in termen van televisie was het meeslepend. Het is moeilijk uit te leggen hoe iets dat zo onverwacht zwak is - twee oude mensen, een paar glimmende hoeden en talloze trompetten - kan worden omgevormd tot iets dat zo meeslepend is. Net als vuilnisbakbranden en auto-ongelukken zijn koninklijke families vreemd genoeg fascinerend.”

“Misschien omdat we gemakkelijk gehypnotiseerd worden. Misschien omdat we eenvoudig zijn. Of misschien omdat, in een gebroken en steeds ellendiger wereld, de seculiere alternatieven de Trumps, de Kardashians, de Real Housewives en de cast van Toddlers & Tiaras zijn. Uit die opties, kies je de Windsors elke dag van de week.”

The Guardian: ‘Koninklijke gelegenheden gaan eigenlijk helemaal niet over de koninklijke familie’

Koninklijke gelegenheden zoals de kroning vandaag, gaan eigenlijk helemaal niet over de koninklijke familie, zo schrijft Martha Gill in The Guardian. “Het opvallende aan de koninklijke familie is: er staat niets op het spel. Ze hebben geen echte macht en het kan niemand schelen wat ze doen.”

“Ik werd getroffen door de reactie van het publiek op de koninklijke “suggestie” dat menigeen trouw zweert aan de koning als hij langskomt: die varieerde grofweg van verbijstering tot afschuw. Ja, ze zouden daar vanaf 5 uur ‘s ochtends staan, mogelijk in de regen, om een glimp van hun vorst op te vangen. Nee, de koning zou hen geen “suggesties” mogen doen. De arrogantie! De brutaliteit!”

“Koninklijke gelegenheden gaan eigenlijk helemaal niet over de royals. (...) Wat we het leukst vinden aan de monarchie is het onderzoeken van onze eigen reacties erop; de rijen die we vormen, onze passie voor het samenkomen in pubs, onze voorliefde voor het ceremoniële eten, ons vreemde cynisme over de gebeurtenis, zelfs als we er zes uur lang op wachten, in de regen.”

The New York Times: ‘Voor koning Charles is kroningsdag een stap op het slappe koord’

Koning Charles wil “een meer toegankelijke, toekomstgerichte en inclusieve monarchie. Maar dat is geen gemakkelijke boodschap om via gouden relikwieën en oude rituelen over te brengen”, zo schrijft The New York Times.

“Terwijl Buckingham Palace zijn koninklijke relikwieën - blinkende zwaarden en scepters, een met juwelen versierde bol en een gouden koets - afstoffen, bewandelt Charles, 74 jaar, een koord tussen traditie en moderniteit. Mensen die hem kennen, zeggen dat hij weet dat hij de instelling moet aanpassen aan een samenleving die zich niet noodzakelijkerwijs tegen het idee van een koning heeft gekeerd, maar die de attributen van het koningschap steeds minder relevant vindt.”

The Telegraph: ‘De dienst is ingewikkeld historisch, zonder vermoeiend te zijn’

In een opiniestuk in The Telegraph vergelijkt Charles Moore de eredienst van de kroning vandaag met die van koningin Elizabeth in 1953. “Er zijn enkele veranderingen, maar deze dienst zal echt christelijk zijn in de traditie die al eeuwenlang koningen en koninginnen kroont.”

“De dienst van vandaag drukt de essentiële dingen uit. Het is diep religieus zonder sektarisch te zijn. Het is ingewikkeld historisch zonder vermoeiend te zijn. Het is koninklijk zonder arrogant te zijn. En hoewel het terecht zaken van universeel belang behandelt, is het iets dat alleen hier, in Groot-Brittannië, gemaakt kan worden.”

“’May the King live forever!’ zal het publiek roepen. Ze weten natuurlijk dat hij dat niet zal doen, maar ze drukken hun geloof uit in iets dat de zwaarste test, de test van de tijd, heeft doorstaan.”