Een nieuw essay van Jonathan Holslag en concrete energietips van experts: 9 artikelen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-artikelen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. ‘Hoe geraak je in hemelsnaam aan 12.000 euro?’ Experts geven deze 4 gezinnen concrete tips voor hun nijpende energiesituatie

Een gemiddeld gezin dat vandaag een ­variabel energiecontract afsluit, betaalt daarvoor volgens de Vlaamse energieregulator VREG 9.211 euro per jaar. Vier gezinnen geven inkijk in hun energieverbruik en -factuur. Experts geven tips om te besparen.

“Het gasverbruik van dit gezin is zeer hoog, zeker als je ziet dat de verwarming nu al op amper 16,5 graden staat. Dit is het typische voorbeeld van een woning waarbij je letterlijk het geld door ramen en deuren en vooral het dak gooit.” Lees het artikel.

energie compilatie Beeld wouter van vooren

2. Experts over de situatie in Oekraïne: ‘Dit houdt Poetin geen drie jaar meer vol, zelfs geen twee’

Ruim 8.000 vierkante kilometer Oekraïens grondgebied zijn de Russen in enkele dagen kwijt. Ondanks de aanzwellende kritiek is Poetin volgens experts nog lang niet uitgespeeld. “Er zijn kritische geluiden, maar die komen nooit van mensen in topfuncties.”

Beeld AFP

“De helft van de Oekraïense begroting gaat op aan defensie. Dat kan natuurlijk niet blijven duren, zelfs niet met de steun van het Westen.” Lees het artikel.

Al twee keer sloeg het noodlot keihard toe in het leven van Nick Cave (64). Maar het liet de Australische muzikant en schrijver niet total loss achter. Het verdriet weet hij te kanaliseren in zijn muziek, en in gesprekken met fans.

Beeld Anton Corbijn

“In het leven kunnen dingen gebeuren die je compleet gebroken achterlaten, maar die tegelijkertijd helend en mooi kunnen zijn. Vanuit die optiek probeer ik te schrijven.” Lees het interview.

Jonathan Holslag, docent aan de Vrije Universiteit Brussel, schrijft elke maand een essay voor De Morgen.

Holslag laat zijn licht schijnen op de ontmoeting tussen Poetin en Xi. Beeld Wouter Maeckelberghe / AFP

Holslag laat zijn licht schijnen op de ontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese president Xi Jinping: “Het was een gepijnigde Vladimir Poetin, grauw, de blik terneergeslagen. Wat een contrast met de eerdere ontmoetingen.” Lees het essay.



Hij groeide op in armoede en helpt nu kinderarmoede te bestrijden. Hij was de eerste spindoctor van dit land en kijkt nog altijd met een heldere blik naar de Wetstraat.

Noël Slangen (57) over exploderende energiefacturen en angstige politici: ‘‘Als politieke partijen aandelen zouden zijn, dan investeerde ik nu in de N-VA. Veel groei zit er misschien niet meer in, maar je zult nooit je geld verliezen.” Lees het interview.

6. Journaliste Deborah Seymus over haar boek ‘Vijftig piemels later’: ‘Nu weet ik waarom ik zo lang slechte seks had’

Er wordt nog te weinig openlijk over seks gesproken én geschreven. Daarom deed journaliste Deborah Seymus (31) precies dat: in Vijftig piemels later gidst ze de lezer langs vijftig bedpartners.

Beeld Damon De Backer

“Tijdens het schrijven dacht ik soms: wat heb ik de jonge Deborah toch allemaal aangedaan?” Lees het interview.

7. Beste Mattias Desmet, u hebt onder hypnose de schellen van mijn ogen gepeld

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Deze week: UGent-professor Mattias Desmet.

Mattias Desmet. Beeld Mellon

“Ik begrijp nu, professor, in welke verdwazing wij de jongste twee jaar geleefd hebben. Wij hebben potverdorie toch mazzel dat u er bent, dat u de hele wereld op de sofa kunt leggen, en dat u de moed hebt om te spreken, want wij staan dus op de rand van de totalitaire samenleving.” Lees de brief.

8. Het tijdperk van de influencer is voorbij, leve de nimcel

De kans is klein dat u de internetberoemdheden waar uw kroost mee dweept vandaag nog kent. In een hang naar meer authenticiteit stelen de niche internet micro celebrities, of nimcels, een steeds groter deel van onze aandacht. Of hoe onbekend niet altijd onbemind is. Lees het artikel.

Met Meghan Markle komen ook Spotify en Netflix aan de koffietafel van de Queen. De vraag is maar of dat de relatie tussen Harry en Meghan en de rest van de Britse koninklijke familie zal verbeteren.

Meghan Markle. Beeld Photo News

“De vrees leeft dan ook dat Meghan en ­Harry alles wat ze nu horen en zien op de begrafenis later nog gaan gebruiken in podcasts, interviews of documentaires.” Lees het portret.

Tip. Ontvang elke zondag een overzicht met onze beste artikelen van die week: