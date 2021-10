‘‘Een mondmasker of een dode oma of opa’, is de vraag en de keuze’: lezers over mondmaskers op de lagere school

Het mondmasker maakt na de herfstvakantie een comeback in het vijfde en het zesde leerjaar. Lezers van De Morgen reageren nu op de coronamaatregel. Een greep uit de reacties: ‘We vragen aan kinderen om een regel te volgen die we zelf in alle vrijheid naar onze hand zetten’

Pandemie van cijfers

Als mama van 2 dochters (8 en 11 jaar), maar ook als huisarts, kan ik deze beslissing enkel betreuren. De coronapandemie is geëvolueerd naar een pandemie van cijfers, van ‘positieve testen’, en niet (meer) van zieke patiënten. In de gezinnen die wij als huisartsen nu massaal in quarantaine zetten, zijn de kinderen niet ziek en zijn de ouders en grootouders grotendeels gevaccineerd - en dus ook niet ziek indien besmet. De prijs die hier door kinderen betaald wordt vind ik bijzonder hoog en niet meer te verantwoorden.

K.A. (35), Landen.

‘Een mondmasker of een dode oma of opa’, is de vraag en de keuze

Mondmaskers, afstand houden en contacten beperken zijn de wondermiddelen om het coronavirus te bestrijden. En aangezien het virus zich nu verspreidt onder kinderen, en terug voor oversterfte zorgt bij ouderen, is de mondmaskerplicht een logische beslissing om scholen open te houden en Covid-19 onder controle te houden. ‘Een mondmasker of een dode oma of opa’, is de vraag en de keuze.

Eric Van As (61), Beveren.

Recht op een veilige werkomgeving.

Als je ziet hoeveel van mijn collega’s in het onderwijs al besmet raakten, dan is deze maatregel zeker niet overdreven. Wie in het onderwijs staat kan zichzelf nauwelijks extra beschermen met een mondmasker. Dat net zij nu het risico lopen langdurig ziek te vallen, is voor mij reden genoeg om meer solidariteit te verwachten van iedereen - inclusief kinderen. Velen zijn niet gevaccineerd omdat ze “toch niet ziek worden” of omdat ze ouders hebben met anti-vaccinatie-waanbeelden. Daar gaan staan als leerkracht terwijl anderen geen inspanningen doen, is volgens mij een inbreuk op het recht op een veilige werkomgeving.

Frederik Paulussen (40), Leuven.

De spontaniteit in het leven is weg, en dat is een groot verlies

Mijn twee kinderen zitten in het 5de en het 6de leerjaar. Ze begrijpen het niet want opa en oma zijn drie keer gevaccineerd. De regering zei immers dat na de vaccinaties de ‘vrijheid’ weer langzaam terug zou komen. Maar het omgekeerde gebeurt nu: we raken steeds meer vrijheid kwijt, de kinderen voorop. Ik snap de logica ook niet meer; als een vaccin na twee of drie prikken niet werkt, wat dan wel? Vraag eens aan de ouderen en kwetsbaren wat zij willen in plaats van beslissingen te nemen waar niemand bij betrokken is buiten de regering en de virologen. We moeten accepteren dat mensen doodgaan, hoe erg dat ook is. De spontaniteit in het leven is weg, en dat is een groot verlies.

Jack Marijnissen (51), Luik.

De rekening van de volwassenen

Mondmaskers voor zulke jonge kinderen beperken het taalbegrip, zorgen voor minder concentratie, minder begrip van emoties van anderen,… Het is schandalig dat alweer de kinderen de rekening betalen voor een probleem van volwassenen. Als zij niet of nauwelijks ziek worden, laat hen dan een onbeperkt leven leiden. Bescherm de kwetsbaren en laat de niet-gevaccineerden zichzelf beschermen, dat lijkt mij veel logischer. Dat allerlei virussen rondgaan in scholen zal je nooit kunnen tegenhouden.

Sofie V (38), Vinderhoute.

Wat voel ik me hulpeloos

Wat voel ik me hulpeloos. Onze dochter droeg het mondmasker steeds zonder problemen, ze vond het moeilijker om sommige klasgenootjes te zien lijden dan dat ze er zelf last van had. Maar nu vielen er tranen. Dikke tranen en ik kan niks doen.

Marlies Olijslagers (35), Lommel.

Ik heb het tegen mijn dochter nog niet durven vertellen

Dit kwam hard binnen. Ik heb het tegen mijn dochter nog niet durven vertellen, haar schoolmotivatie gaat hierdoor een lelijke knauw krijgen. Los van hoe nuttig de maatregel al dan niet is, en of er geen betere te bedenken zijn, is mijn vrees vooral dat deze maatregel weer de hele winter gaat blijven hangen. Net als vorig voorjaar, toen iedereen alweer vrolijk op café en restaurant onbeschermd vrienden kon zien, zaten die kinderen daar nog het hele voorjaar met die maskers op. Shame!

Karl Bonne (50), Antwerpen.

Halfslachtige maatregel die geen sikkepit zal uithalen

De kinderen die in het vijfde en het zesde studiejaar zitten, zijn de dupe van een maatschappij die zich (bijna) volledig terug heeft geopend. Wat een zonde toch dat het alweer de kinderen zijn die moeten opdraaien voor enerzijds de vrijheid van de volwassenen en anderzijds de mensen die weigeren zich te laten vaccineren. Waarom werd er niet besloten om de vakantie met een week te verlengen? Als je dan toch een maatregel het leven in roept, maak deze dan krachtdadig genoeg. Dit is een halfslachtige maatregel die geen sikkepit zal uithalen.

Bram Van Dyck (36), Herenthout.

Koppelen aan het reproductiegetal

Het zou beter zijn om het mondmasker in de scholen te koppelen aan het reproductiegetal. Veel besmettingen? Mondmasker tot het aantal besmettingen terug stabiel is. Weinig besmettingen? Geen mondmasker. Kinderen zijn flexibel en zouden dit snel kunnen aanleren. Ondertussen is het grote voordeel dat ze naar school kunnen blijven gaan en ouderen niet besmetten.

Lucy De Meersmaecker (52), Heverlee.

Verantwoordelijkheid en altruïsme

Prima, moest dit voor alle schoolgaande leerlingen het geval zijn en niet enkel voor de vijfdes en zesdes. Als daar het virus woedt, kan iedereen in hun omgeving nog altijd het slachtoffer worden. Gezondheid en welzijn zijn een recht voor alle deelnemers aan de maatschappij, niet enkel voor de jeugd. Dat heet verantwoordelijkheid en altruïsme.

Martine Haegens (65), Destelbergen.

We vragen aan kinderen om een regel te volgen die we zelf in alle vrijheid naar onze hand zetten

Ik ben het grondig oneens met wie dit ‘solidariteit’ noemt. Dit is gewoonweg een egoïstische maatregel waarmee de volwassenen hun vrijheid afkopen. Dat we onze kinderen laten opdraaien voor onze eigen problemen, is ongehoord. We vragen deze kinderen bovendien een regel te volgen die we zelf in alle vrijheid naar onze hand zetten. Of dacht u echt dat alle mondmaskers in de winkels correct gedragen worden?

Susanne van Dijk (33), Mechelen.