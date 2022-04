‘Een miljoenenboete, dat is wisselgeld voor hem’: financieel expert over Elon Musks miljardenbod op Twitter

Tesla-baas Elon Musk wil met een vijandelijk overnamebod van 43 miljard dollar Twitter kopen. Hoe realistisch is dat plan, en wat hoopt hij ermee te bereiken? ‘Een miljoenenboete, dat is wisselgeld voor hem.’

Elon Musk biedt 43 miljard dollar (40 miljard euro) om alle Twitter-aandelen in handen te krijgen. Op dit moment bezit Musk, de rijkste man ter wereld, al ruim 9 procent van de aandelen. Daarmee is hij al de grootste aandeelhouder. Waarom dat voor Musk nog niet genoeg is, vragen we aan financieel expert Pascal Paepen (Thomas More en Spaarvarkens.be)

Wat is een vijandig overnamebod? Hoe werkt zoiets?

“Een vijandig overnamebod wil zeggen dat hij dat niet eerst op voorhand heeft besproken met de raad van bestuur en het management van Twitter. Wanneer er een vriendschappelijk overnamebod is, dan heb je al een akkoord met een aantal grote aandeelhouders en het management.”

Waarom doet Musk dit?

“Waarom Elon Musk de dingen doet die hij doet, is mij een raadsel. Hij koopt Dogecoin en verkoopt het later weer. Hij zegt dat hij zijn bedrijf van de beurs neemt, maar doet dat dan toch niet. Hij zegt dat hij Twitter wil overkopen, maar misschien verandert hij morgen wel weer van mening.

“Ik betwijfel of hij Twitter echt wil overnemen. Als je een vijandig overnamebod van plan bent, dan probeer je dat te doen aan een zo laag mogelijke koers, dus dan bereid je dat in het grootste geheim voor.

“Nu, Elon Musk doet niets in het grootste geheim, want hij zegt eerst alles op Twitter en dan pas licht hij zijn eigen raad van bestuur in. Dat is niet zoals het hoort. Elon Musk volgt de regels niet. Hij is onlangs veroordeeld omdat hij te laat had meegedeeld dat hij die aandelen van Twitter gekocht had. Maar hij lapt gewoon die regels aan zijn laars en betaalt een boete van een paar miljoen. Dat is wisselgeld voor hem. Ik denk dat hij vooral de koers de hoogte wil injagen.”

Waarom zou hij hopen op een koersstijging?

“Misschien wil hij gewoon snel de meerwaarde op die aandelen. Wanneer de koers iets hoger gaat dan het bod dan gaat er niemand in op het bod. En dan kan Elon Musk gewoon rustig zijn aandelen weer verkopen en zeggen ‘Het is niet gelukt.’”

Kan dat dan zomaar?

“Normaliter moet je dan de regels volgen, en die zijn in elk land anders. Je moet gedurende een bepaalde tijd die aandelen aanhouden. Volgens mij is hij nu een zogenoemde insider, iemand die de koers kan beïnvloeden. Als je zegt dat je een bod hebt gedaan, mag je in België alleszins niet handelen in het aandeel. Ik denk dat dat in de Verenigde Staten nog strenger is, want die regelgeving is daar zo mogelijk nog strikter. Maar Musk handelt niet volgens de regels, en betaalt rustig de miljoenenboete.”

Wat zijn nu de volgende stappen?

“De Raad van Bestuur zal een Algemene Vergadering van de aandeelhouders moeten samenroepen. Die moeten dan stemmen over het overnamebod.

“Het is me ook niet helemaal duidelijk of het Elon Musk zelf is, of Tesla die het bod heeft gedaan. In het tweede geval moeten ook de aandeelhouders van Tesla de overname goedkeuren.

“Nu, de kleine aandeelhouders wijzen niet vaak een overnamebod af, want het jaagt de koers de hoogte in, wat voor hen natuurlijk ook positief is. Wie dat wel kan afwijzen, zijn de vaste aandeelhouders zoals families of bedrijven. Zij kunnen zeggen: ‘Wij willen niet verkopen, en zeker niet aan iemand als Elon Musk, want wij hebben totaal andere plannen met Twitter.’ (Een van de grootste aandeelhouders, de Saudische miljardair Al Waleed bin Talal, zou het bod intussen al hebben afgewezen, DBA.) En dan is het te zien wie de meeste stemmen haalt. Dat is zoals bij verkiezingen, het gebeurt allemaal vrij democratisch.”

Wat gebeurt er als Twitter het bod aanvaardt? Gaat het bedrijf dan inderdaad van de beurs, zoals Musk wil?

“Als je alle aandelen hebt, heeft een beursnotering geen zin. Want als je alle aandelen zelf in handen hebt, kan er geen handel zijn. Dan zou je al met jezelf moeten handelen.

“Maar dat is niet zo eenvoudig: het is niet omdat er een meerderheid akkoord gaat met een overname, dat je als individuele aandeelhouder je aandelen ook moét verkopen. Stel dat maar de helft van de aandeelhouders akkoord gaat, dan blijft de helft van de aandelen ook op de beurs staan. Om een beursnotering weg te halen, heb je bijna alle aandelen nodig.”

Zou Donald Trump kunnen terugkeren op Twitter, als Musk dat bedrijf in handen heeft?

“Natuurlijk. Als Musk de baas is, bepaalt hij ook de regels binnen het bedrijf. Hij pleit al langer voor freedom of speech en vindt dat Twitter te veel restricties oplegt. Of hij het altijd eens is met wat Trump zegt, weet ik niet, maar hij zegt wel steeds dat alle meningen aan bod moeten kunnen komen. Hij zou dus zeker kunnen zeggen dat Twitter voortaan niet meer meedoet met dat soort restricties.”

Stel dat er geen meerderheid voor een overname is, is het dan einde verhaal?

“Als er geen meerderheid is, dan staat het Musk net als iedereen vrij om aandelen bij te kopen en zo zijn belang in Twitter op te drijven. Dan moet hij dat telkens melden: ‘Ik heb weer 2 procent gekocht, en weer 2 procent.’ Dat zal wel pas na een bepaalde periode zijn, nu mag hij als insider normaal gezien niet handelen.

“Wat ik hem ook nog zie doen, als hij er niet in slaagt om Twitter te kopen, is dat hij met een eigen sociaal medium komt, om zo de aandeelhouders onder druk te zetten. Dan is het een pokerspel: ‘Als je niet ingaat op mijn bod, dan begin ik met een grote concurrent.’”