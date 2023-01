Een Marokkaans klinkende naam heeft bijna 15 procent minder kans op succes bij Airbnb-verhuurders: ‘Eindelijk staat het nu zwart-op-wit’

Wie een verblijf in Brussel wil boeken bij Airbnb, heeft structureel minder kans met een Marokkaans klinkende naam. ‘Na zo veel jaren van klachten over discriminatie, staat het nu zwart-op-wit dat het antidiscriminatiebeleid van Airbnb onvoldoende is’, zegt onderzoeker Pieter-Paul Verhaeghe (VUB).

U bent bekend van praktijktesten op de gewone huurmarkt. Wat hebt u hier precies onderzocht?

“We hebben testen uitgevoerd door verschillende profielen aan te maken op Airbnb. Stel dat je iets boekt op het platform, dan krijgt de verhuurder aanvankelijk enkel de voornaam te zien, maar op basis daarvan wordt er al gediscrimineerd. Dit is de eerste studie daarnaar in Europa sinds Airbnb haar antidiscriminatierichtlijn in 2016 aanscherpte. Racisme kan niet, zeiden ze toen.

“Wel, we zien nu dat personen met een Belgisch klinkende naam veel vlotter een woning kunnen boeken voor een weekendje Brussel dan personen met een Marokkaans klinkende naam. We hebben ook getest met Pools klinkende namen, maar daar vonden we geen verschil.”

Is er een verschil in het type verhuurder?

“Ja, dat is heel opmerkelijk. Het probleem situeert zich vooral bij de professionals, aanbieders van meer dan twee woningen op Airbnb. Dit zijn dus geen particulieren die een kamer over hebben of hun woning verhuren als ze zelf op vakantie gaan.

“Over het algemeen hebben gasten met een Marokkaans klinkende naam 6,9 procent minder kans op succes, terwijl dat percentage in de categorie van professionele Airbnb-verhuurders oploopt tot 14,7 procent.

“Het zijn de professionals die het meest discrimineren tegenover Marokkanen. Opvallend, want op de gewone huurmarkt is het omgekeerd. Daar zijn het de particulieren die meer discrimineren.”

Beeld AFP

Hoe verklaart u dit?

“Ik denk dat de verklaring erin ligt dat de particulieren op Airbnb meer openstaan voor diversiteit, omdat ze bereid zijn om buitenlandse toeristen te ontvangen in hun eigen huis. Wie dit doet, heeft misschien minder vooroordelen en meer affiniteit met diversiteit.”

De studie is uitgevoerd in het Brussels Gewest. Verwacht u dezelfde resultaten elders in België?

“Als je de gewone discriminatiecijfers bij vastgoedmakelaars tussen de verschillende steden vergelijkt, dan scoort Brussel ergens in de middenmoot. In steden als Hasselt en Bergen wordt meer gediscrimineerd. Mocht je dezelfde test doen voor een weekendje Gent of Brugge, zouden de resultaten in dezelfde lijn liggen.”

Hebt u Airbnb gecontacteerd? Wat moeten ze doen?

“Ik heb ze nu nog niet gehoord. Meestal reageren ze met een persbericht. Airbnb veroordeelt racisme in strenge bewoordingen en heeft zeker al maatregelen genomen. Dat komt onder meer omdat ze er in de VS regelmatig op aangesproken worden. Vlak voor kerst verschenen er in The New York Times nog getuigenissen van zwarte Amerikanen die op Airbnb gediscrimineerd werden.

“Na zo veel jaren van klachten over discriminatie, staat het zwart-op-wit dat het antidiscriminatiebeleid van Airbnb onvoldoende is. Een van onze aanbevelingen is het verplichten van de automatische reservatiefunctie, waardoor er bij elke match meteen een reservatie gebeurt. Nu kunnen verhuurders kiezen om deze aan te zetten. In Brussel heeft op dit moment een op de drie de automatische reservatiefunctie geactiveerd.

“Als ze dit verplicht maken, is er geen discriminatie op Airbnb. Ze hebben er dus de technologie voor.”

Moet de overheid ingrijpen?

“Er is goede antidiscriminatiewetgeving: wie kan aantonen dat hij of zij als gebruiker gediscrimineerd wordt op Airbnb, kan klacht indienen en heeft zeker een zaak. Maar het schoentje knelt bij de controle erop.

“De overheid kan onafhankelijk van Airbnb praktijktesten uitvoeren zoals wij deden, maar het is wel ‘a hell of a job’. Wij hebben meer dan driehonderd profielen aangemaakt met roterende IP-adressen om niet herkend te worden als valse profielen. Airbnb kan zich dus ook goed beschermen tegen praktijktesten.”