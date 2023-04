Een man stapte uit het leven na gesprekken met een chatbot. Wat moeten we, nu robotten steeds meer op ons lijken?

Journaliste Barbara Debusschere neemt tweewekelijks het nieuws over klimaat en wetenschap onder de loep. Hieronder kunt u zich inschrijven voor haar nieuwsbrief. Zo hoeft u niets te missen.

Beste lezer,

Stel u voor dat u op het punt staat aan boord van een vliegtuig te gaan. Als u dan hoort dat de helft van de ingenieurs die het hebben gebouwd zegt dat er één kans op tien is dat het zal neerstorten en iedereen zal omkomen, zou u nog aan boord gaan?

Met die prangende vraag openen drie grote kleppers hun opiniestuk over artificiële intelligentie. Want ‘AI’ is momenteel een beetje zoals dat vliegtuig, zo stellen historicus Yuval Noah Harari, technologie-ethicus Tristan Harris en uitvinder Aza Raskin, beide medestichters van het Center for Humane Technology.

“In 2020 vroeg een peiling aan meer dan 700 topacademici en onderzoekers van AI-bedrijven naar de toekomstige risico’s van AI”, schrijven ze. De helft antwoordde dat er een kans van 10 procent of meer bestond dat toekomstige AI-systemen de mensheid zouden uitroeien (of op andere manieren blijvend machteloos zouden maken). De technologiebedrijven die de huidige grote taalmodellen, zoals GPT-4, ontwikkelen, haasten zich om de hele mensheid in dat vliegtuig te krijgen.”

De man die dankzij de ‘slimme’ chatbot ChatGPT zijn hond terugvond is het er vast niet mee eens en Harari wordt soms verweten een zwartkijker te zijn. Maar ook Elon Musk, toch de paus van het vooruitgangsoptimisme, roept nu op de huidige ontwikkeling van AI minstens zes maanden te pauzeren.

En dat doet hij niet alleen. Musk ondertekende de oproep van het Future of Life Institute samen met honderden experts, onder wie ook Apple-oprichter Steve Wozniak. Ondertussen zijn er al bijna 20.000 handtekeningen. “In de afgelopen maanden zijn AI-labo’s verwikkeld geraakt in een uit de hand gelopen race om steeds sterkere digitale breinen te ontwikkelen en uit te rollen die niemand echt kan begrijpen, voorspellen of controleren, ook hun makers niet”, aldus Musk en co.

Het gaat niet alleen om problemen met privacy, desinformatie, programma’s die bepaalde vooroordelen in stand houden of AI-toepassingen die jobs doen wegsmelten. Het gaat vooral ook om hoe deze ‘robotten’ net mensen lijken. Die valkuil leidt tot tragische misverstanden. De film Her, over een man die een relatie begint met een digitale gezelschapsdame, diept dat thema treffend uit. In eigen land zijn we geconfronteerd met een echte en veel rauwere versie: een man stapte uit het leven na gesprekken met chatbot Eliza. “Ook al weet je rationeel dat de toepassing niet menselijk is, toch triggert het een emotionele reactie”, zo vat juriste en onderzoeker Nathalie Smuha (KU Leuven) samen. Zij hoopt dat labo’s eerst eens goed nadenken voor ze nog meer van deze hocuspocus op ons loslaten.

Tijdens hun bezinning kunnen de AI-ontwerpers een rake observatie van de befaamde bioloog E.O. Wilson op hun screensaver zetten: “Het werkelijke probleem van de mens is het volgende: we hebben paleolithische emoties, middeleeuwse instituten en technologie die wel lijkt toe te behoren aan goden.”

Een reden om die technologie dan maar overboord te gooien is dat niet, want ze biedt ons ook enorm veel. Zo blijkt nieuwe AI doorbraken op te leveren in de screening op borstkanker door wel signalen op te pikken die dokters missen.

Ondertussen brengen ook ‘gewone’ robotten en andere technologische doorbraken die ons niet zo duivels weten te misleiden veel goeds. Zoals de microchirurgierobot van het UZ Brussel die operaties tot wel twintig keer nauwkeurige maakt. Of de vaccins die zorgen voor een doorbraak tegen ernstige infectie met RSV en de vaccins die bij muizen alvast kanker tegenhouden.

Wij van de wetenschapsredactie houden bij dat alles onze paleolithische emoties stevig onder controle en helpen u op geheel ambachtelijke wijze aan de beste antwoorden op prangende vragen waar ChatGPT vooralsnog geen weg mee weet zoals: ‘Hoe kies ik een warmtepomp?’ of ‘Hoe vind ik de juiste psycholoog?’

Dat sowieso niet alle heil van ‘nieuwe technologie’ te verwachten valt, toont nieuw onderzoek in vakblad Nature Climate Change. Bekend was al dat massaal inzetten op zonne-en windenergie en ecosystemen herstellen en natuur uitbreiden de beste methodes zijn om de uitstoot in te dijken. Nu blijkt dat ook negen soorten dieren samen jaarlijks een duizelingwekkende hoeveelheid CO 2 uit kunnen helpen opslaan, namelijk 6,4 gigaton. Dat is bijna 95 procent van de hoeveelheid die we tegen het einde van de eeuw jaarlijks zouden moeten opslaan om de temperatuurstijging onder anderhalve graad te houden. “Gelukkig hebben we de technologie al om CO 2 uit de atmosfeer te halen”, zegt hoofdonderzoeker Oswald Schmitz (Yale School of the Environment). “We noemen het de natuur.” En dieren blijken daarbij een onverwachte en sterke potentiële bondgenoot van de mens.

Menselijke groeten,

De Wetenschapsredactie