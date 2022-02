Een maand lang enkel plantaardig eten: De Morgen steunt de VeggieChallenge

Op 1 maart start de derde editie van de VeggieChallenge, een initiatief van EVA vzw, dat mensen ertoe wil aanzetten om meer plantaardig te eten. Voor het eerst is De Morgen partner van het initiatief. “Dierenwelzijn en de zorg om het klimaat of om je eigen gezondheid bieden sterke argumenten om minder of geen vlees te gaan eten. Het is een thema dat leeft bij veel mensen, maar ook een kwestie waarover de inzichten nog volop evolueren. Dat maakt het ook voor de krant een journalistiek razend interessant onderwerp om mee aan de slag te gaan,” zegt Bart Eeckhout, hoofdredacteur van De Morgen.

Wie zich inschrijft, kan ervoor kiezen om een maand lang vegetarisch of vegan te eten, of een paar vleesvrije dagen per week in te lassen. Deelnemers krijgen vervolgens dagelijks of een paar keer per week een aan hun persoonlijke keuze aangepaste nieuwsbrief in de mailbox met recepten, praktische tips en achtergrondinformatie.

“Door deze keuze aan te bieden willen we de actie laagdrempelig houden en iedereen de kans geven mee te doen”, zegt Fien Louwagie van EVA vzw. Aan de vorige editie namen zo’n 24.000 mensen deel. Dit jaar hoopt de organisatie op 50.000 deelnemers. “Als 50 000 Belgen 31 dagen veggie eten, dan besparen we 950.000 kg CO 2 , 1.450.000.000 liter water en 100.000 dierenlevens”, zegt Louwagie. Met de actie wil de organisatie aantonen dat meer plantaardig eten lekker en makkelijk kan zijn, in de hoop dat deelnemers ook op de langere termijn anders gaan eten. “90 procent van de deelnemers blijft na de VeggieChallenge vaker plantaardig eten. Meedoen kan dus niet alleen je leven, maar ook de toekomst van de planeet veranderen.”

