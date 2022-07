Een maand geleden een orka, nu een dwergvinvis: wat doen die walvissen in de Seine?

Donderdagmiddag ontwaarden twee zeilers “een ongewoon zeedier” nabij Berville-sur-Mer terwijl ze de waterstand van de Seine aan het meten waren. Het dier zwom heen en weer tussen de Pont de Normandie en de Pont de Tancarville. De twee slaagden erin om een video te maken en schatten dat het om een walvis ging.

Een Frans onderzoekscentrum voor zeezoogdieren analyseerde de beelden. Hun conclusie: het is wel degelijk een walvis, meer bepaald een volwassen dwergvinvis van ongeveer 10 meter lang. Een klein exemplaar - de soort kan tot 30 meter lang worden. De vinvis zou volgens Franse experts in goede gezondheid verkeren en “traag maar krachtig bewegen”.

Impact van de mens op de zeeën

In mei werd er al een orka gespot in de Seine. Daarmee liep het minder goed af. Enkele weken later vond een Franse milieu-ngo het dier dood terug. Het zou een natuurlijke dood gestorven zijn. De meeste walvissen die verdwalen, zijn verzwakte of zieke dieren. Toch is het opmerkelijk dat er opnieuw een walvis opduikt in de Seine. Half juni hing in Knokke ook al een bultrugwalvis uitzonderlijk dicht bij de kust rond.

“We krijgen vaker meldingen van walvissen die verzeild raken in de Seine of elders dicht in de buurt van mensen opduiken. Dat is op zich niet uitzonderlijk”, zegt doctor Els Vermeulen. De Vlaamse is een wereldvermaard expert op vlak van walvissen. Ze onderzocht de zeedieren jarenlang in Argentinië en is momenteel hoofd van de onderzoeksgroep naar walvissen aan de universiteit van Pretoria, in Zuid-Afrika.

“Maar de laatste jaren neemt het aantal meldingen sterk toe. Ligt dat aan een toegenomen interesse van mensen in de oceaandieren of is het de klimaatverandering? We vermoeden toch dat laatste. De invloed van de mens op de zee neemt toe. Dit verstoort hun natuurlijke leefwijze.”

Walvissen voeden zich met plankton, een verzameling van minuscule garnalen en ander zeeleven. Door de verzuring van de oceanen, een gevolg van de hogere uitstoot van broeikasgassen, neemt de hoeveelheid plankton af. “Bepaalde soorten walvissen zijn nu 24 procent minder zwaar dan in 1988, dat heeft een impact op hun voortplanting. Bovendien gaan de dieren soms duizenden kilometers verder dan normaal op zoek naar voedsel”, zegt Vermeulen.

Dat er walvissen opduiken in de Noordzee, is niet vreemd. Wel dat ze zo dichtbij komen. In de Noordzee wordt veel gevist. En ook het aantal windmolenparken neemt toe. “Scheepvaart en windmolens kunnen de navigatie en communicatie van walvissen en dolfijnen verstoren”, zegt Vermeulen. Dus ook dit zou een oorzaak kunnen zijn van het vreemde gedrag van de dieren.