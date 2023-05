Een luxueus dutje in het vliegtuig? Dat kan voor 350 euro – en na vier uur word je gewekt

Voor het eerst zal een vliegmaatschappij het mogelijk maken om ‘horizontaal’ te slapen in economy class. “We zijn de details nog aan het uitwerken en de prijs is nog niet bepaald. Op dit moment kijken we naar prijzen tussen de vier- en zeshonderd Nieuw-Zeelandse dollar (tussen de 230 en 350 euro, LVDP)”, vertelt Leanne Geraghty van Air New Zealand aan The Guardian.

Het gaat om zes bedden die per drie gestapeld zijn in het vliegtuig, tussen economy en premium economy. De ‘pods’ hebben veel weg van de bedden die je ook in nachttreinen terugvindt, al zijn ze door gebrek aan plaats veel dichter tegen elkaar geplaatst. Hoewel de duttende passagiers dus niet ver van elkaar liggen en de cabine niet volledig kan sluiten, zou er dankzij een gordijntje voldoende privacy moeten zijn. De bedden zijn daarnaast ook voorzien zijn van een kussen, dekens en beddengoed. Het bed wordt uiteraard ververst na elke passagier, daar heeft de vliegmaatschappij dertig minuten voor nodig.

Passagiers kunnen een ‘pod’ gedurende vier uur boeken. Naar het einde van elke sessie toe licht de pod geleidelijk aan op. Zo kunnen passagiers rustig gewoon worden aan het licht. Als iemand dan niet vanzelf wakker wordt, zal de crew hen wekken. Elke passagier mag maar één tijdslot per vlucht boeken: langer dan vier uur onder de dekens kruipen is niet mogelijk.

De nationale luchtvaartmaatschappij van Nieuw-Zeeland noemde het initiatief ‘Skynest’, en wil daar vanaf 2024 mee aan de slag. Sinds 2020 hintte Air New Zealand al naar de komst van de stapelbedden. “Dit is een van de projecten waarmee we als airline de grenzen van wat mogelijk is willen verleggen.”

De slaapcabines zullen in hun acht nieuwe Boeing 787-9 Dreamliners geïnstalleerd worden. Die vliegen in meer dan vijftien uur van Auckland naar New York of Chicago. Air New Zealand is flink aan het investeren in nieuwe toestellen. Ze kochten onder meer nog vijf andere Airbussen en verbouwden hun veertien Boeings 787.

Hoewel het project dus pas volgend jaar gelanceerd wordt, staat het nu al op de shortlist van ‘The Crystal Cabin Awards’. Die prijs wordt aan acht projecten in de luchtvaartindustrie uitgedeeld, in categorieën als duurzaamheid of meest innovatieve projecten in de lucht. Volgens de vliegtuigmaatschappij is vernieuwing nodig om Nieuw-Zeeland als ‘klein land, onderaan de wereld’ aantrekkelijker te maken voor toeristen. Op 6 juni wordt de winnaar van de award bekendgemaakt op een galadiner in de Duitse stad Hamburg.