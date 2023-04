Een lap grond van 5,8 miljoen euro: Paul Gheysens verkoopt na zijn ‘golfoorlog’ de duurste bouwgrond van Vlaanderen

Vastgoedmagnaat Paul Gheysens verzilvert zijn gewonnen ‘golfoorlog’ in Knokke meteen. Amper enkele dagen na de nodige vergunningen voor zijn gigantische golfcomplex opent hij de eerste verkoop: 24 percelen bouwgrond van elk meer dan 1.000 m². Het prijskaartje maakt van deze ‘spie’ meteen de duurste bouwgrond van Vlaanderen, maar volgens immomakelaar Stefaan Geerebaert houdt dat de interesse niet tegen. En is het duurste perceel van 5,86 miljoen euro, elke euro meer dan waard.

En of vastgoedmagnaat, voetbalvoorzitter en miljardair Paul Gheysens (69) van zijn weekend zal hebben genoten. Niet alleen won zijn voetbalclub Antwerp in de laatste rechte lijn naar de play-offs, afgelopen vrijdag kreeg Gheysens ook het verlossende nieuws waarop hij al jaren wachtte. Na een juridische uitputtingsslag - waarbij een buurtbewoner letterlijk en figuurlijk dwarslag - kreeg hij van de Vlaamse overheid dan toch een vergunning voor zijn veelbesproken golfdomein aan de rand van Knokke.

Dat complex wordt zo mogelijk nóg mondainer dan de badplaats zelf. Op zo'n 120 hectare komt niet alleen een golfbaan van 18 internationale wedstrijdholes ontworpen door de legendarische Amerikaanse ex-speler Jack Nicklaus (83) - alias de Pelé van de golf - maar onder meer ook een hotel met 150 kamers en 200 luxesuites, een congrescentrum van 6.000 m² en 1.350 parkeerplaatsen. Al kreeg Gheysens in ruil voor de vergunning ook nog 47 stringente voorwaarden opgelegd. Zoals een verbod op tweedeverblijvers in het hotelcomplex én de aanplant van 20 hectare bos.

Zo moet het uiteindelijke golfdomein van Paul Gheysens (rechts) er in de nabije toekomst uitzien. Beeld RV / ID

Knokke-Zoute bis

Maar zie: zelfs dan heeft Gheysens duidelijk nog wat grond op overschot. Amper drie dagen nadat hij de beruchte vergunning kreeg, startte hij maandagochtend al met de verkoop van 24 bouwgronden vlak buiten het golfdomein. Varieert de oppervlakte van 1.107 m² tot 1.592 m² per lap, dan lijkt het prijskaartje enkel voor de allerrijksten weggelegd. Van 3.321.000 euro voor het goedkoopste perceel tot 5.860.000 euro voor de duurste grond. Gelukkig krijgen de toekomstige eigenaars er meteen het uitzicht op de Lakeside of het directe nabuurschap van de golfclub bij. Want als we bij dit project het prijsgemiddelde berekenen, komen we uit op 3.453,7 euro per m². Waanzinnig als je weet dat over gans Vlaanderen de gemiddelde bouwprijs slechts 309 euro per m² bedraagt.

“Dit zijn inderdaad stevige prijzen”, knikt Stefaan Geerebaert van Immo Brown, dat dit verkoopdossier behandelt. “Maar voor Knokke zijn ze niet recordbrekend. Ook in Het Zoute gaan de (schaarse, red.) bouwgronden momenteel voor zo’n 4.000 tot zelfs 5.000 euro per m². En in dat laatste geval zelfs voor een perceel van minder dan 1.000 m² oppervlakte.”

De 24 bouwloten, met onderaan het toekomstige golfcomplex. Wie open zicht wil op het domein, moet daarvoor het diepst in de buidel tasten. De goedkoopste percelen hebben 'slechts' uitzicht op Lakeside, de Knokse 'benaming' van de Put van Decloedt. Beeld Immo Brown

Va-et-vient

Volgens immomakelaar Geerebaert tonen al heel wat gegoede mensen interesse. “De komende dagen - en zeker weken - verwacht ik al de concretisering van enkele gronden. Zelfs voor niet-golfspelers gaat het hier om een unieke locatie, hé. Want ook vlak bij de Lakeside (die eigenlijk gewoon Put van Decloedt heet, red.) en de A11-autosnelweg gelegen én toch nog binnen wandelafstand van het Knokse stadscentrum. Driehonderd meter dieper richting binnenland en we hadden niet van ‘wandelafstand’ en deze prijzen kunnen spreken. En voor golfliefhebbers wordt dit helemaal het walhalla. Op dat domein wordt het een va-et-vient van de beste spelers ter wereld. Echt, op zo'n locatie bots je maar één keer per generatie. Alles wat grenst aan luxe en rust - zeker ’s avonds - vormt een grote meerwaarde. Hier is dat niet anders. Al moeten we in het geval van het golfdomein zelf nog even met twee woorden spreken - een beroepsprocedure blijft nog altijd mogelijk - voor de 24 bouwgronden dreigen geen obstakels meer.”

“Het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan, red.) is intussen goedgekeurd”, aldus Geerebaert. “Wie vandaag één van de bouwgronden zou kopen, kan wellicht ongeveer tegen eind 2023, begin 2024 over de bouwvergunning beschikken en aan de werken beginnen. Het lijkt me niet onrealistisch dat tegen de zomer van 2025 de eerste villa’s er klaar zijn.” En nee, die hoeven niet op de 24 gronden één zelfde stijl te hebben of uitsluitend door Paul Gheysens eigen bedrijf Ghelamco te zijn gebouwd. “Wie het geld heeft om nog maar zo'n bouwgrond te kunnen kopen, doet graag zijn eigen goesting, hé. En zal dus onvermijdelijk voor een eigen stijl kiezen. Zolang het maar om een hedendaagse bouwstijl gaat, is veel mogelijk.” Ook wie pakweg twee (aangrenzende) bouwgronden tegelijk wil kopen, is welkom. Al moet je er dan ook nog de bouw van de villa zelf bijrekenen. Zelfs met één perceel zal het totaalplaatje algauw tussen 9 à 13 miljoen euro bedragen, lidgeld van de golfclub niet eens meegerekend.

Patricia en Stefaan Geerebaert-Lemaitre zijn de eigenaars van immo Brown in Knokke. Beeld Florian Van Eenoo Photo News

Kassa, kassa

Al rinkelt voor Paul Gheysens zelf nu al de kassa. Al sinds 2001 maakte hij geleidelijk werk van zijn golfdroom door aan die bewuste rand van Knokke de ene na de andere landbouwgrond op te kopen. En hoewel hij tegen 2007 met 120 ingekochte hectare al ruim voldoende had om dat golfcomplex neer te poten, bleef hij - zoals hij dat zelf omschreef - “reservegrond” bijkopen. Hierdoor staat de teller vandaag op 210 hectare, wat hem volgens de jaarrekening van Leisure Property Invest - zoals de NV boven het golfproject heet - inmiddels al zo’n 60 miljoen euro kostte.

Een peulschil, blijkt vandaag. Want als alle 24 bouwgronden verkocht raken, levert dat in omzet welgeteld 107.197.000 euro op. Terwijl het uiteindelijk maar om amper 31.038 vierkante meter of 3,1 hectare van de totale eigendom gaat, een uithoekje dus. Slim gezien van de vastgoedmagnaat, al kan hij die nieuwe centen zeker gebruiken. Voor het eigenlijke golf- en hotelcomplex wordt het bouwbudget op minstens 200 miljoen en mogelijk zelfs 400 miljoen euro geschat.