Eén laatbloeier, twee Fransen en een stel 12-jarigen: dit zijn de albums van de week

Naima Joris- While the Moon ★★★★☆

Rap rijp, rap rot? Dat gaat alvast niet op voor Naima Joris. Deze laatbloeier lijkt pas in haar vierde decennium een niche voor zichzelf uit te kerven. Maar het blijkt meteen een wondermooi schuiloord, dan wel een warm dekentje voor alle eenzame zielen, kinderlijke outsiders en stille treurmarcheerders van het ondermaanse. Postuum slaat Joris andermaal de handen in elkaar met haar overleden zusje die de teksten levert in het prachtige ‘Hopeful Again’ en ‘Suddenly’. ‘This Life + Urlicht’ versmelt dan weer een Keltische harp met eufonium en gesmoord verdriet. Die tekenen samen voor een elegisch hoogstandje aan het eind van de plaat. Hoe beloftevol kan je een debuut eigenlijk noemen?

Phoenix – Alpha Zulu ★★★☆☆

Phoenix nam zijn zevende album op tijdens een coronalockdown in een verlaten Musée des Arts Décoratifs in het Louvre in Parijs. Tussen de met lakens en zeilen bedekte antieke meubels greep de Franse band terug naar de organische indiepop van zijn beste albums uit de noughties. Op die manier schudden de heren het krampachtige maximalisme van hun laatste twee, minder geïnspireerde platen van zich af. Ze doen verwonderen met de feeërieke synthpop van ‘Winter Solstice’ of snokken aan de hartteugels met ‘Artefact’, een pareltje dat The Strokes vergaten te schrijven. Thomas Bangalter van Daft Punk hielp trouwens met de mix.

Drake & 21 Savage - Her Loss ★★☆☆☆

Toegegeven, deze samenwerking tussen de Canadese superster Drake en de Atlanta-rapper 21 Savage herbergt een handvol puike raptracks. Alleen overschaduwen infantiele scheldpartijen richting zangeressen zoals Megan Thee Stallion de boel. En dan zijn er de domme bodyshaming en verwerpelijke misogynie waarmee dit duo zijn muziek vergalt. “I know you’re on your period baby / Can you suck it?” Heus? Wat dacht u van “Brand new titties/ stitches still showing”. Hoe oud zijn deze idioten? Twáálf? Afvoeren graag.